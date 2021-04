Juryen har kommet til en beslutning i saken mot Derek Chauvin

Avgjørelsen i rettssaken mot ekspolitimannen som er tiltalt for drap vil bli lest opp klokken 22.30 norsk tid.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin er tiltalt for å ha drept George Floyd.

Du kan følge domsavsigelsen direkte på TV2.no klokken 22.30.

Videobildene av Chauvin som satt på Floyds nakke mens den 47 år gamle afroamerikaneren ba for sitt liv gikk verden rundt, og utløste Black Lives Matter-bevegelsen.

Chauvin er tiltalt for tre brudd på den amerikanske straffeloven. I norsk rett vil det tilsvare forsettlig og uaktsomt drap. Den øverste strafferammen er 40 års fengsel.

Juryen består av 12 personer - seks svarte og seks hvite amerikanere. De er etter en avgjørelse fra dommeren anonyme.

I amerikansk rett må juryen være enstemmig for en fellende dom. Om én eller flere jurymedlemmer er uenige, må saken ankes eller tiltalen frafalles.

– Ba for sitt liv med sitt siste åndedrag

Påtalemyndigheten har i rettssaken, som har pågått de siste tre ukene, argumentert for at Chauvin misbrukte sin makt, og drepte den forsvarsløse Floyd som ba for sitt liv.

Påtaleansvarlig Steve Schleicher sa i sitt sluttinnlegg at Chauvin ved å sette seg på Floyds nakke i ni og et halvt minutt kvalte ham, og nådeløst drepte ham.

– Hans siste ord var «vær så snill, jeg får ikke puste». Han sa det til Chauvin. Men politibetjenten hjalp ikke. Han fortsatte å kjøre kneet sitt ned i nakken hans. Goerge Floyd ba for sitt liv med sitt siste åndedrag sa Schleicher.

– Det krever oksygen om du skal snakke

Chauvins forsvarere har hevdet at Floyd gjorde det en hver «rimelig» politibetjent ville gjort i saken, og brukte mye tid på å forsøke å reise tvil rundt spørsmålet om hvorvidt Floyd døde av kvelning. De mener han skal frifinnes.

Forsvarer Eric Nelson mente også at det at man kan høre Floyd si «jeg kan ikke puste» var en naturlig årsak til at Chauvin ikke fjernet kneet sitt.

– Rimelige politibetjenter vurderer dette. Det krever oksygen om du skal snakke, sa Nelson.

Rettsmedisineren som vitnet i saken, Dr. Andrew Baker, kalte saken drap, og har konkludert med at Floyd døde av kvelning. Han sa også at de narkotiske stoffene som ble funnet i blodet til Floyd bidro til at han døde den dagen, men sa at politimannens maktbruk mot halsen hans var den viktigste årsaken til at Floyd døde.

Forsvarer Nelson mener dette betyr at man ikke kan slå fast med sikkerhet, bortenfor en hver rimelig tvil, at kvelning var dødsårsaken.