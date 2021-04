Superligaen kollapser: – Tidenes undervurdering av supportere

Det har haglet med kritikk fra supportere over hele verden. Nå ser det ut til at de er i ferd med å vinne kampen.

Tirsdag kveld kom nyheten om at Chelsea og Manchester City ønsket å trekke seg fra Superligaen.

I Spania rapporteres det også at Atlético Madrid også vil hoppe av, mens Barcelona vil overlate til medlemmene å avgjøre om klubben skal delta.

Det betyr at superligaen kan rakne mindre enn to døgn etter at den ble offentliggjort. Ifølge Gazzetta dello Sport er klubbene innkalt til krisemøte 23.30 tirsdag kveld.

– Disse tolv klubbene har overkjørt og sveket sine egne supportere, men også undervurdert dem, sier TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker som bejubler avgjørelsen til Chelsea om å trekke seg fra Superligaen.

Supporternes seier

Flere av TV 2s eksperter lar seg overraske over den raske utviklingen.

- Jeg så for meg en lang opprivende juridisk press, og et kanskje et fotball-Europa som var i ferd med å rakne for godt. Hvis dette nå allerede er i ferd med å avvikles kan kanskje en del av skaden repareres, forklarer Alsaker.

– Det er et eller annet veldig rørende og fint ved supporternes makt, legger Alsaker til.

Premier League-korrespondent Per-Atle Karlsen lar seg sjokkere over den raske utviklingen og gir supporterne æren.

– Min oppfatning er at supporterne er i krigsmodus, dette er krig, og det som står på spill er klubben i deres hjerte. Jeg tror dette er en kamp supporterne er ikke er villige til å gi opp, mener Karlsen.

– Her har supporterne vunnet over pengene, sier daglig leder i Manchester Uniteds norske supporterklubb Bernt Hjørnevik.

Jesper Mathisen sier seg enig med sine kollegaer når det kommer til supporternes rolle i denne saken.

– At de ikke så dette komme. Det må være tidenes undervurdering av supportere, trenere, spillere og kultur, mener TV 2-eksperten.

Sjefer må gå

Samtidig som Superligaen er i ferd med å kollapse kommer også nyheten om at Manchester United-lederen Ed Woodward har trukket seg.

Sørlendingen legger videre til at han tror flere store sjefer komme til å pakke sakene sine i de neste dagene.

– Flere må jo komme til å bli fjernet. For dette her ser jo ut som renspikket idioti. Nå har det forsvunnet en stor sjef på Old Trafford, og det kommer til å forsvinne flere store sjefer fra flere store klubber de neste dagene, slår Mathisen fast.

En annen som påpeker eiernes handlinger er TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Var de mektige eierne naive som ikke så dette komme?

– I tilfellet har de ikke bare vært naive, da har de vært dumme. Dette måtte jo komme, men jeg trodde det skulle være tøffere. Men vi ser at fans, alle som har mobilisert, at det faktisk har hatt en effekt. Det synes jeg det er mange som skal være stolte av i dag, at fansen fortsatt kan gjøre en forskjell, forklarer den tidligere Spurs-keeperen.

– Dette er en kjempeseier for de sportslige prinsippene, at de fortsatt skal ligge i bunn. Og så må vi også ta det som et varsku, tenke at det ikke er siste gang noen kommer til prøve på noe sånt. Samtidig må man prøve å finne ordninger som alle kan leve med, slår Thorstvedt fast.