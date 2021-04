Medier: Ed Woodward har sagt opp i Manchester United

Se ekstrasending om saken i videovinduet øverst.

Den mektige og omstridte Manchester United-lederen Ed Woodward har trukket seg. Det melder ESPN-journalist Mark Ogden tirsdag kveld.

Det samme melder BBC-journalist Dan Roan og Sky News.

Nyheten kommer i kjølvannet av rapportene om at Chelsea og Manchester City skal ha bestemt seg for trekke seg fra den omstridte Superligaen. Det er ventet at flere klubber vil følge etter og at hele Superliga-samarbeidet vil bli skrotet.

Det var Talk Sport som meldte nyheten først. De skriver at Woodward offisielt først vil forlate klubben ved årsskiftet. Det samme melder journalist og overgangsguru Fabrizio Romano og Sky News.

Sky News skriver at United-sjefen uansett hadde planlagt å gi seg ved slutten av 2021, men at kunngjøringen er skjøvet frem på grunn av Superliga-kollapsen.

Andy Mitten har fulgt Manchester United som journalist i en årrekke og bekrefter at han også har fått informasjon om at han vil gi seg i klubben.

JOURNALIST: Andy Mitten er tett på Manchester United. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Alt jeg vet for øyeblikket er at han vil trekke seg. Det jeg kan si er at når det ble klart at dette ville rase sammen, og det ble møtt med såpass motstand, da ble Woodwards posisjon uholdbar for ham. Han levde og døde ved sverdet, sier Mitten til TV 2 og legger til:

– Kommersielt var han suksessfull i å få penger inn i klubben. Problemet hans var at han ble sett på som en Glazer-mann. Han var alt annet enn populær blant supporterne. Han var en ledende figur i Superligaen og det fikk massiv motstand.

Woodward og Manchester United skal ha vært en av pådriverne for den utskjelte utbryterligaen. Direktøren har vært en upopulær skikkelse blant fansen for måten han har drevet klubben på siden han tok over i 2013, ikke minst på grunn av hans motvilje mot å ansette en sportsdirektør til å ta hånd om spilleroverganger.

– Woodward er en av dem som må gå, men her kommer flere hoder til å rulle, for dette var en elendig plan, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Supporterjubel

Manchester Evening-journalist Samuel Luckhurst skriver at Manchester United har nektet å bekrefte nyheten siden det er sensitive nyheter for aksjemarkedet, men Luckhurst melder at direktøren er borte og at spillerne også er informert.

Nyheten om Woodwards mulige avgang og den trolige kollapsen av Superligaen blir godt tatt imot av supporterne.

– Jeg oppfordrer alle supportere til å heise flagget til topps. Rivalisering betyr ingenting i denne sammenhengen. Dette viser hvilken makt fansen har. Her har supporterne vunnet over pengene, sier daglig leder i Manchester Uniteds norske supporterklubb Bernt Hjørnevik.

Utenfor Stamford Bridge brøt det ut spontane jubelscener da ryktene om at Chelsea hadde trukket seg fra Superligaen nådde demonstrerende Chelsea-fans.

