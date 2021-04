«Rådebank»-stjernen signert av plateselskap: – Det er veldig stas

Stjerneskuddet Odin Waage er nominert til to Gullruten-priser i kategoriene «årets skuespiller» og «publikumsprisen» for sin rolle i NRK-serien «Rådebank», som også er nominert til prisen «årets dramaserie».

– Jeg vet da søren om jeg har klart å ta det inn helt jeg, sier Waage når God kveld Norge møter han for en prat.

– Det er helt utrolig fint å bli nominert for noe man har lagt inn mye arbeid i.

Fra fotballbanen til skuespill

25-åringen debuterte som ung skuespiller og fikk sin første rolle i den norske spillefilmen «Sammen» allerede som 12-åring. Han har også spilt i TV 2-serien «Hvaler», NRK-serien «Øyevitne», «Halvbroren» og TV-serien «Rekyl».

Tross suksessen på skuespillerfronten var det ikke skuespiller 25-åringen fra Hamar drømte om å bli.

– Jeg skulle bli fotballspiller, jeg holdt på med det hele tenåra og skulle satse, men så ble jeg brått lei av fotballen. Det skjedde samtidig som jeg spilte i en serie som het «Øyevitne» i 2014, forteller han.

I 17-18 års alderen innså Waage at han ønsket å satse på skuespillerkarrieren.

– Det har vært en prosess fra jeg var 12, da jeg gjorde min første film, til jeg var 17, 18 år. Da bevegde jeg meg mer og mer mot skuespill, forteller han.

GT: Odin er nok glad for at han valgte bort fotballen og satset på skuespill. Foto: Fenomen

Signert av Universal Music

Ved siden av jobben som skuespiller satser Waage også på musikk, og nylig signerte 25-åringen med Universal Music.

– Det er vel ikke mer enn et par uker siden jeg signerte, men vi har vært i dialog i en måneds tid. Det er veldig stas, de er helt konge folk som jeg har veldig lyst til å lage musikk med, forteller han.

«Rådebank»-skuespilleren har gitt ut to låter fra før, men er usikker på hvilken sjanger han befinner seg i.

– I bunn og grunn så er jeg en singer-songwriter, jeg sitter med gitaren og pianoet og synger for det meste av tiden og har fokusert mye på tekst, forteller han.

Waage synes det er helt fantastisk å kunne jobbe med de to tingene han elsker mest.

– Jeg har jo sagt at hvis jeg kan jobbe med musikk og skuespill, så kommer jeg til å le meg i hjel resten av livet, for det er nesten for godt til å være sant, sier han.

Rollen som åpnet opp dørene

I «Rådebank» spiller Waage hovedrollen som «Glenn Tore», bedre kjent som «GT». Serien ble fort en stor suksess og har fått mye ros, blant annet for å ta opp temaet selvmord blant unge menn.

Ifølge Waage har rollen åpnet mange dører.

– Det har vært en showcase av meg som skuespiller, både sesong 1 og 2, hvor jeg har kunnet spille på mange strenger fordi den rollen krever veldig mye, som er det beste man kan be om som skuespiller, forteller han.

25-åringen har markert seg stort i Norge, og ser ikke bort ifra at han ønsker å se etter en internasjonal karriere etter hvert.

– Jeg har veldig lyst til å spille i store produksjoner hvor det er masse penger og muligheter for å lage store greier. Det å kunne spille i noe internasjonalt hadde vært helt rått, forteller han.