Liverpool-eiernes håndtering skaper reaksjoner: – Tror ikke de kan vise seg på Anfield igjen

Etter massivt press kom omsider meldingen om at samtlige seks engelske klubber trekker seg fra Superligaen.

Manchester City var først ute tidlig tirsdag kveld, mens de andre fulgte etter like før midnatt, deriblant Liverpool.

Der Arsenal i et åpent brev ba fansen om tilgivelse, var Liverpools pressemelding av det langt mer nøkterne slaget.

«Liverpool fotballklubb kan bekrefte at vår deltakelse i planene om å danne en europeisk superliga er avsluttet», skriver klubben på sitt nettsted.

– De siste dagene har klubben fått innspill fra ulike viktige involverte, både internt og eksternt, og vi vil takke dem for verdifulle bidrag, er hele resten av uttalelsen.

Guillem Balagué tror ikke Liverpool-fansen er imponert over pressemeldingen.

– Den er veldig kort og kun informativ, sier han til TV 2.

Det er TV 2-kommentator Øyvind Alsaker enig i.

– Liverpools melding var utrolig kald, lite følsom og lite meddelsom. Det var overhodet ikke et første steg på veien å komme fansen i møte.

Alsaker mener de amerikanske eierne Fenway Sports Group (FSG), med forretningsmannen John W. Henry i spissen, har spilt et høyt spill og er i ferd med å gjøre seg svært upopulære blant fansen.

UPOPULÆR: John Henry og Fenway Sports Group har gjort seg upopulær hos Liverpool-fansen.

– FSG er blitt sett på som ganske populære eiere, om enn hyperkapitalister fra Premier League. De har bragt stabilitet til klubben og hatt en slags dialog med supporterne. De brakte Jürgen Klopp og suksess til klubben.

– For Liverpool-fansen er dette en «wake up call» på en helt annen måte enn for de andre supporterne i dette prosjektet. De trodde nok de hadde et annet eierskap enn det de nå har fått se. Det kommer nok scouserne til å gi Fenway Sports Group ganske grei beskjed om.

Tidligere Liverpool-spillere mener eierne må gå

Tirsdag meldte Sky Sports-ekspert Jamie Carragher at han ikke så en fremtid for FSG som eier av klubben etter dette.

– Jürgen Klopp kastet dem under bussen. Deres egen kaptein har kastet dem under bussen. Det er ingenting igjen for dem i Liverpool. Jeg kan ikke se for meg hvordan de skal fortsette. De gjør det bare verre for seg selv, jo lengre de klamrer seg fast.

Og Carragher får støtte av sin Sky Sports-kollega Graeme Souness.

– Jeg tror det er umulig for den gjengen noensinne å møte opp på Anfield igjen. Kommer de til å styre det fra andre siden av Atlanteren? Muligens.

Begge ekspertene har tidligere vært populære spillere for Liverpool.

– Tenk hvis Klopp vil forlate klubben nå?

Alsaker frykter at eierne i ytterste konsekvens kan ha drevet Klopp bort fra klubben.

– De har allerede satt Jürgen Klopp i en fryktelig posisjon. Man kan jo bare tenke seg hvis Klopp skulle forlate klubben på grunn av dette. Hva slags drift av klubben er det? Hvis du ikke ser verdien av en sånn manager i Liverpool.

Mot Leeds mandag måtte en svært utilpass Klopp stå til ansvar for eiernes beslutning om å bli en del av Superligaen. Det til tross for at han selv tidligere har uttalt at han er imot et slikt prosjekt.

Også Carragher mener Liverpool kan risikere å miste sin tyske suksessmanager på grunn av denne saken.

– Klopp snakket om dette i 2019 og tok et klart standpunkt. Hvis Liverpool mister manageren sin de neste tolv månedene på grunn av dette, så vil de eierne bli jaget ut av klubben i løpet av en uke, det kan jeg forsikre dere om, sa Carragher på Sky Sports-sendingen mandag.

Alsaker mener eierne gjorde Klopp til en skyteskive, og at i det i ytterste konsekvens kan føre til at tyskeren vil gi seg som Liverpool-manager.

– Jeg så det scenarioet for meg dersom dette prosjektet ikke hadde blitt kvalt ved fødselen, slik det ser ut som det blir nå. Da blir det lettere å gå videre. Men de har leflet med den tanken, og gått inn i disse planene med åpne øyne, vel vitende om at det er på kollisjonskurs med Liverpools ansikt utad, som er Jürgen Klopp.

Landslagssjef Ståle Solbakken uttaler også til TV 2 at han er spesielt skuffet over sin egen favorittklubb Liverpool.

– Dette vil henge ved disse lagene og lederne lenge. De har fått en alvorlig ripe i lakken. Da tenker jeg spesielt på klubber som Liverpool, Manchester United og Barcelona. Disse klubbene må nå bygge tillit igjen, både til fans og til de andre klubbene, ikke minst.

– Dette er nok tidenes fiasko i internasjonal fotball med tanke på den korte levetiden dette fikk.