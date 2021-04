Én person tatt av skred i Ramsfjord

Tre skiløpere utløste et skred i Troms.

Skredet gikk på vestsiden av Hamperokken i Ramsfjord, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Skredet skal være stort, og en av skiløperne ble fraktet 3-400 meter ned fjellsiden.

De ble ikke begravd men kom seg løs. Vedkommende som ble tatt skal muligens ha pådratt seg et brudd i den ene armen.

De tre tar seg selv ned fra fjellet.

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto de at to personer var tatt av skredet. Politiet har siden opplyst at det kun var én person som ble tatt av snøskredet.