Massiv supporterprotest før kamp – Chelsea skal ønske å trekke seg fra Superligaen

Chelsea er en av de tolv klubbene som har bundet seg til deltakelse i utbryterligaen Super League. Tilhengerne gjorde det tirsdag klart at de ikke setter pris på det.

Ifølge BBC-journalist Dan Roan ønsker Chelsea å trekke seg fra Superligaen. Roan skriver at klubben forbereder de nødvendige dokumentene for å trekke seg fra samarbeidet.

Sky Sports har senere meldt det samme.

The Athletic melder kategorisk at Chelsea ikke lenger vil være en del av utbryterligaen. Nettstedet skriver at Chelseas styreleder Bruce Buck skal ha møtt spillere og ledere tidligere tirsdag og diskutert saken mens det foregikk en stor supporterprotest utenfor Stamford Bridge.

Thomas Tuchel fortalte pressen at han ikke hadde fått noen informasjon.

– Vi har sittet i 45 minutter i lagbussen og ventet på å få komme inn på stadion. Det er helt ærlig litt irriterende. Vi har blitt distrahert av dette. Vi har ikke fått en god oppladning.

– Jeg stoler på at klubben tar avgjørelser med tanke på – og at de omfavner – det at vi driver en konkurransedrevet sport, sier tyskeren.

The Sun-journalist Martin Lipton skriver at Manchester City allerede har meddelt Superliga-organisasjonen om at de ikke vil ta del i turneringen.

Dette har også flere britiske medier meldt etter hvert, inkludert BBC-journalist Dan Roan.

Dermed kan det virke som om to lag har trukket seg og at det utskjelte Superliga-samarbeidet allerede er i ferd med å rakne i sømmene kun 48 timer etter at nyheten ble annonsert.

Mye takket være den massive motstanden fra hele verdens fotballsupportere. Chelsea-supporterne har tirsdag møtt opp i hopetall utenfor Stamford Bridge der spillerbussene vanligvis ankommer. Flere har også satt seg ned på asfalten for å blokkere inngangen til arenaen.

Tidligere Chelsea-keeper Petr Cech, som nå har en direktør-rolle i klubben, har vært ute i folkemengden og bønnfalt demonstrantene om å slippe spillerne inn.

– Gi oss tid, ropte tsjekkeren.

Like før klokken 20.00 kunne man se bilder av at spillerbussene kjørte inn på stadionområdet gjennom en annen inngang.

Kampstart er blitt forskjøvet med et kvarter til 21.15.

På ett banner står det «si nei til Super League», på et annet bes klubbens eier Roman Abramovitsj om å «gjøre det rette», mens en plakat beskylder klubbledelsen for «det ultimate svik».

Flere holdt også opp plakater designet som gravstøtter over engelsk fotball, med «R.I.P» (hvil i fred), mens andre krevde at spillere og managere må stå opp mot klubbeiernes superligaplaner.



