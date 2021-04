Politiet fikk bakoversveis da de åpnet esken: – Det sykeste vi har opplevd

I flere uker har Beverly McGowan (34) lett etter en hun kan dele leiligheten sin i Pompano Beach i Florida med.

PÅ LETING: Beverly McGowan avbildet kort tid før hun forsvant. Foto: Politiet

Hun tjener ikke all verden som bankfunksjonær, og trenger en å splitte husleia med.

En kveld ringer en kvinne som kaller seg Alice.

Hun sier at hun har lest Beverlys annonse i lokalavisa.

– Jeg flytter gjerne inn, sier hun med britisk aksent.

Alice forteller at hun er fra England og jobber i teknologiselskapet IBM.

Hun påpeker at hun er en sikker betaler, og de to avtaler å møtes dagen etter for å bli bedre kjent.

Alice, som er iført designerklær og kom kjørende i en luksusbil, tar Beverly med storm.

– Jeg er glad i litt mystikk, og elsker numerologi, sier Alice da hun presenterer seg selv.

Beverly smiler fra øre til øre.

I likhet med mange andre, har også hun blitt helt hektet på numerologi, som er læren om tallenes skjulte betydning.

Alice sier noe som kanskje ville fått alarmbjellene til å ringe hos mange:

– Hvis du gir meg passnummeret, førerkortnummeret og personnummeret ditt, så skal jeg spå fremtiden din.

UNIVERSETS SPRÅK?: En norsk bok om numerologi, som var svært populært på 90-tallet. Foto: Faksimile

Beverly er skeptisk, men vil gjerne vise at hun stoler på den stilige, britiske kvinnen med knallrød leppestift.

Hun gir henne alle numrene hun ber om.

Dette er en tabbe som skal koste henne livet.

– Du kommer til å finne ekte kjærlighet, og bli rik, men en mann og en kvinne som står deg nær vil svikte og såre deg, sier Alice etter å ha sett kjapt på Beverlys numre.

Forsvinner brått

Beverly er ikke i tvil om at Alice er den perfekte samboeren, og sier at hun kan flytte inn så fort hun vil.

Dagen etter forteller Beverly alle på jobben at hun har fått en ny, glamorøs venninne som heter Alice, og at de har så mye til felles.

17. juli 1990, altså bare noen dager etter at Alice flyttet inn, er Beverly som sunket i jorda.

SJARMERTE: Kvinnen som utga seg for å være Alice avbildet før hun begynte å leke katt og mus med politiet. Foto: Politiet

Beverly har daglig kontakt med broren og søsteren sin, men nå er det plutselig helt stille.

Broren, Steve McGowan, drar til leiligheten hennes for å sjekke om søsteren har det bra.

Bilen hennes er borte, og fasttelefonen er koblet ut fra veggstøpselet.

Nattkjolen hennes ligger på den sammenkrøllede dyna.

Det virker som om Beverly bare har stukket ut en tur, men det er noe som skurrer.

TURISTBY: Pompano Beach på Floridas østkyst er populær blant turister og pensjonister. Foto: Wikimedia Commons

De to innekattene hennes er borte, og det samme er både adresseboka og passet.

Steve går bort til banken hun jobber i.

– Hun har jo ikke vært her på to dager, sier sjefen, og forteller at Beverly ringte og sa at hun var syk.

Også dette får Steve til å stusse, da Beverly er svært glad i jobben og aldri har vært borte fra den en eneste dag.

To dager senere dumper det et brev ned i Steve postkasse, og nå får han bekreftet at noe er alvorlig galt.

Sjokkbrevet

Brevet er skrevet med Beverlys håndskrift, men det virker som om det er forfattet av noen andre:

«Jeg vil bare si ha det til deg og barna, og la dere vite at det jeg gjør er det riktige. Det er dette jeg trenger å gjøre nå i livet mitt. Du må ikke bekymre deg. Når jeg kommer tilbake, er jeg et bedre og gladere menneske».

Beverly, som er svært opptatt av korrekt skriftlig språk, har avsluttet brevet med «good by», i stedet for «good bye».

Steve mener at dette er et hint fra Beverly om at hun er i fare.

Han tar med seg brevet og går til nærmeste politistasjon.

TOK FARVEL: Beverly McGowan avsluttet brevet med å si ha det til familien. Foto: Politiet

– Det at hun bare skulle forsvinne og forlate alt hun hadde jobbet så hardt for, ga ingen mening, har Steve uttalt i etterkant.

Politiet i Pompano Beach sier at de ikke kan melde Beverly savnet når hun åpenbart har skrevet avskjedsbrevet selv, og frivillig dratt sin vei.

Alice Pfeiffer, som er påtalemyndighetene sjefsetterforsker i distriktet Pompano Beach tilhører, mener at dette var en enorm tabbe fra politiets side.

Den dag i dag er hun overbevist om at det var Alice som fikk Beverly til å skrive brevet.

– Noen hadde overbevist Beverly om å bli med henne, og sagt at hun skulle få et bedre liv, påstår hun.

Hodet er borte

Samme dag som Steve varslet politiet, 19. juli 1990, oppdager en fisker det han tror er en søppelsekk full av filler i St. Lucie River.

Elva ligger en to timer lang kjøretur unna leiligheten Beverly og Alice deler.

Søppelsekken ligger halvveis nede i vannet, og fiskeren går nærmere for å undersøke den.

Synet som møter ham, får ham til å løpe tilbake til bilen.

ÅSTED: Liket ble funnet ved St. Lucie River, to timer unna Beverly McGowans leilighet. Foto: Wikimedia Commons

Full utrykning

Fiskeren ringer politiet og sier at han har funnet et blodig lik som mangler både hode og hender.

– Det er helt for jævlig! Dere må komme nå, trygler han.

Politiet rykker ut med alt tilgjengelig mannskap, og sperrer av et enormt område rundt elva.

Liket, som er fullt påkledd, er søkkvått og fullt av store, dype kutt.

Et stort hudflak på magen er borte.

– Jeg har vært sheriff i 21 år, og jeg har aldri sett et så mishandlet lik før, sier sheriff Dave Brooks.

Morderen har jobbet hardt for å skjule identiteten til liket, og har blant annet skåret bort det som senere skal vise seg å være kanintatoveringen Beverly hadde på magen.

Men, morderen har gjort én stor feil.

Den lille, karakteristiske blomstertatoveringen Beverly hadde på ankelen er fortsatt der.

IDENTIFISERT: Det var denne tatoveringen som gjorde at Beverly McGowan ble identifisert. Foto: Politiet

Kaldblodig morder

Politiet ringer rundt til Beverlys nærmeste, og alle bekrefter at hun hadde en gul rose tatovert på høyre ankel.

Dette gjør rettsmedisinerens jobb enkel.

– Hun ble identifisert av en gul rose på sin høyre ankel. Det må ha vært en kaldblodig person som gjorde dette, sier rettsmedisiner Fred Hobin.

Beverlys bror er ikke i tvil om hva politiet skal si da de ringer ham sent på kvelden.

– Jeg visste at det var Beth. Jeg tenkte ikke en gang på at det ikke var henne, sier han.

Likfunnet er bare starten på det som skal bli en en dramatisk og verdensomspennende klappjakt på morderen.

Alarmen går

Alice er hovedmistenkt, og politiet saumfarer Beverlys leilighet.

De finner verken fingeravtrykk, hår eller fibre som kan kobles til Alice.

– Hun må være en av de beste jeg har vært utfor. Dette sier meg at hun er svært smart, omstendelig og dødelig, sier en av de mange etterforskerne som blir satt på saken, George Miller.

Samtidig som politiet driver klappjakt på Alice, får de meldinger om at Beverlys kredittkort akkurat er blitt brukt på et kjøpesenter på Miami Beach.

Kjøpesenteret, Aventura Mall, ligger 60 kilometer unna Pompano Beach.

PÅ SHOPPING: Alice brukte Beverlys kredittkort på dette kjøpesenteret, Aventura Mall, på Miami Beach. Foto: Google

Politiet henger på slep

Miami Beach-politiet rykker ut, og en butikkansatt forteller at en «attraktiv blond kvinne med britisk aksent» akkurat brukte kortet til å kjøpe bøker og klær.

Kortet er også blitt brukt til å ta ut nærmere 2000 dollar i en minibank.

Politiet er sikre på at det er Alice som har brukt kortet, og at hun bevisst leker katt og mus med dem.

Men, året er 1990, og internett er ukjent for de fleste, og det tar både timer, dager og uker å få tak i de få digitale sporene folk etterlater seg.

Politiet har ingen anelse om hvor de skal lete etter Alice, som de antar allerede har kommet seg langt unna Miami Beach.

ORIGINALEN: Beverly McGowan på et bilde hun tok i en fotoautomat før hun ble drept. Foto: Politiet

To dager bak morderen

I slutten av juli varsler Beverlys bank om at kredittkortet for to dager siden ble brukt til å kjøpe en flybillett fra Miami til London.

Deretter ble kredittkortet forsøkt brukt på en Avis-filial på Heathrow.

Kortet ble avvist, ettersom det var blitt sperret av Beverlys bror.

Scotland Yard avhører de ansatte i Avis-filialen, som sier at de bet seg merke i at kvinnen som brukte kortet hadde på seg parykk.

– Det var åpenbart en billig parykk, og hun hadde på seg store, runde briller, sier en ansatt.

Han har ingen anelse om at Alice har kopiert Beverlys utseende, og sier at det ikke var noe ved kvinnen som gjorde ham mistenksom.

Han sier at kvinnen ble svært overrasket da kortet ble avvist av bankterminalen.

– Oi, jeg må ha overskredet beløpsgrensen, utbrøt hun, og betalte for seg med kontanter før hun hastet seg ut til parkeringshuset og kjørte av gårde i leiebilen.

KLAPPJAKT: Politiet gikk ut med denne tegningen av personen som brukte Beverlys kredittkort på Heathrow. Foto: Politiet

Finner løsskjegg og parykker

Scotland Yard oppretter et provisorisk kontor på Heathrow i påvente av at kvinnen skal returnere leiebilen.

Siden det var Beverly McGowans kredittkort som ble forsøkt brukt på Avis, vet de at denne personen kan kobles til drapet.

Etter to dagers venting har politiet blitt utålmodige, og de begynner å banne da de får en telefon fra en Avis-ansatt.

VENTET: Politiet laget et provisorisk kontor i Avis-filialen på Heathrow. Foto: Luke Macgregor/AP

Leiebilen er funnet havarert på en motorvei utenfor London, og kvinnen som leide bilen har stukket av.

I bilen finner politiet både parykker og løsskjegg, i tillegg til en dagbok som er skrevet på fransk.

– Det dummeste jeg har gjort

Alice har sluttet å bruke kredittkortet etter at det ble avvist, og politiet har nå ingen spor å gå etter.

Beverlys bror angrer bittert på at han sperret kortet.

– Jeg trodde at det var smart å sperre kortet. I stedet viste det seg å være det dummeste jeg har gjort, sier han.

Desperate etter å finne Alice, saumfarer politiet hvert eneste fly som skal til USA.

De antar at Alice på et eller annet tidspunkt drar tilbake til USA, men de aner ikke hva de skal se etter.

Nå vet de at Alice er en mesterhjerne når det kommer til forkledninger, og at hun kan utgi seg for å være hvem som helst.

DESPERAT LETING: Politiet lette med lys og lykte etter Alice på Heathrow, men de hadde ingen anelse om hvordan hun kom til å se ut. Foto: Odd Andersen/AFP

Kun én ledetråd

Alice dukker ikke opp, og etterforskningen blir sakte trappet ned.

Den eneste som ikke klarer å legge saken fra seg, er sjefsetterforsker Nora Pfeiffer.

Hun har kun én ledetråd, og det er flyturen fra Miami til London som Alice trolig tok etter at Beverly McGowan ble funnet drept.

Pfeiffer begynner den store jobben med å identifisere alle som var på flyet, og biter seg merke i én passasjer, Sylvia Ann Hodgkinson.

FALSKT PASS: Det var kopien av dette passet som fikk sjefsetterforskeren til å stanse opp. Foto: Politiet

Pfeiffer ringer rundt til offentlige instanser, og finner ut at Sylvia er en vanskeligstilt kvinne i London som aldri har eid et pass.

Nå får Nora Pfeiffer blod på tann.

Samtidig blir FBI tipset om Alice muligens går under to andre navn: Elaine Parent og Charlotte Cowan, og at det er sannsynlig at hun kan kobles til syv andre drap.

Nora Pfeiffer går gjennom politiets arkiver, og oppdager at Charlotte Cowan for fem år siden ble arrestert for råkjøring i Miami.

ARRESTASJONSFOTO: Elaine Parent utga seg for å være Charlotte Cowan da hun ble tatt for å kjøre for fort. Foto: Politiet

I bilen hennes fant politiet ID-kortene til både Charlotte Cowan, Elaine Parent og Sylvia Anne Hodgkinson.

Dagen etter ble hun løslatt mot kausjon.

Året var 1986, og det fantes ingen datasystemer som koblet navnene Charlotte Cowan, Elaine Parent og Sylvia Anne Hodkinson sammen.

Dermed slapp Alice nok en gang unna.

Nå som det er 1991, er det åpenbart for Nora Pfeiffer at Alice – hvis det er det hun egentlig heter – har stjålet en rekke identiteter.

Blir livredd

Politiet klarer å spore opp den ekte Charlotte Cowan, som bor på vestkysten av Florida.

De viser henne arrestasjonsbildet av kvinnen som ble tatt for råkjøringen, og Cowan blir livredd.

Hun sier at hun aldri har glemt kvinnen som hun møtte på en bar i Orlando for ti år siden.

Kvinnen kalte seg da Anne Dumont, og var svært flørtende.

Charlotte Cowan sier at kvinnen spanderte en drink på henne, og deretter sa at hun var opptatt av numerologi og kunne spå hennes fremtid.

Sjarmert i senk, ga Charlotte henne både førerkortnummeret og fødselsdatoen, uten å tenke at disse opplysningene kunne misbrukes.

«Du har en fantastisk fremtid,» skrev kvinnen på en liten serviett, og ba om Charlottes telefonnummer.

Charlotte og kvinnen holdt sporadisk kontakt de påfølgende dagene, og tre måneder senere banket det plutselig på Charlottes dør.

Rømte fra sykehus

Klokka var 03 på natta, og kvinnen Charlotte hadde møtt på baren stod der iført løsbart og parykk.

Hun hadde også på seg en stor skjorte og løse jeans.

Hun forklarte at hun var nødt til å kle seg ut for å rømme fra et sykehus, og at hun trengte Charlottes ID-kort for å komme seg ut av byen.

Charlotte nektet å gi henne kortet, men da ble kvinnen hysterisk.

Det endte med at Charlotte ga henne kortet, mot en lovnad om at det skulle returnere snarest.

Elaine forsvant ut i nattemørket, og det gikk flere uker før ID-kortet dumpet ned i Charlottes postkasse sammen med en liten takkelapp.

«Beklager at det tok så lang tid før du fikk det tilbake,» stod det.

Verdens mest ettersøkte kvinne

Sjefsetterforsker Nora Pfeiffer har kun ett navn igjen å sjekke: Elaine Parent.

Hun tråler gjennom arkivene igjen, og finner ut at navnet tilhører en tidligere eiendomsmegler fra Florida som på 80-tallet ble arrestert for nasking.

På grunn av dette, måtte også hun avgi fingeravtrykk.

Fingeravtrykkene matcher fingeravtrykkene til kvinnen som ble tatt for råkjøring, og endelig får Nora Pfeiffer det store gjennombruddet hun har lett så lenge etter.

For nå, seks år etter at Beverly McGowan ble drept, har hun endelig det ekte navnet til det hun er sikker på er morderen: Elaine Parent.

Det er bare ett problem, og det er at ingen egentlig vet om Elaine fortsatt bruker det ekte navnet sitt.

Kameleonen blir skapt

Takket være sin enestående evne til å kopiere andres utseende og misbruke opplysningene deres, gir pressen henne navnet «The Chameleon» – «Kameleonen».

– Hver gang hun skaffer seg et nytt navn, forsvinner alle spor etter henne. Hun er en svært listig kvinne, sier FBI-agent Bob O'Bannon.

Avisene skriver side opp og ned om «Kameleonen», og politiet får tips om at hun er observert på luksushoteller og -restauranter i alt fra Italia til Sør-Afrika, Frankrike, Australia og Brasil.

De får også tips om at en person som ligner på Elaine, tråler barer, sentere for hjemløse og kirkegårder for å finne nye identiteter som hun kan stjele.

Elaine er for lengst blitt etterlyst internasjonalt via Interpol, og blir nå kalt «Verdens mest ettersøkte kvinne».

– Jeg ser for meg at hun akkurat nå lurer noen til å gi fra seg identiteten sin, kanskje i England eller på et spa i Tyskland, sier etterforsker Rena Crowningshield.

Hun advarer om at Elaine kan være hvor som helst i verden.

– Hun kan være på skitur i Italia, eller på en luksusrestaurant i Athen. Hun har en helt spesiell evne til å tiltrekke seg folk, og har en magnetisk personlighet. Hun er brilliant i sitt dødelige skuespill, advarer hun.

PÅ KJØKKENET: Beverly McGowan avbildet kort tid før hun ble drept. Foto: Politiet

Får mystisk pakke

Til tross for tusenvis av tips, klarer ikke politiet å finne Elaine.

De er i ferd med å lukke saken da de plutselig plutselig mottar en pappeske i posten.

Den inneholder et maleri av en person som ligner på en eldre Elaine Parent.

ELAINE I BASSENGET: Slik så postkortet politiet mottok ut. Foto: Politiet

Kvinnen på maleriet er iført badedrakt og er på vei opp fra et svømmebasseng.

På baksiden står det «Din 'kameleon'», og pappesken er poststemplet i Storbritannia.

Politiet aner ikke om Elaine driver gjøn med dem, eller hva i alle dager dette skal bety.

– Det er noe av det sykeste jeg har opplevd, utbryter en politibetjent.

Nora Pfeiffer er sikker på at Elaine har sendt dem maleriet for å vise dem at hun fortsatt er aktiv.

– Jeg følte at det var Elaine som hadde sendt det, bare for å vise at hun var i live og hadde det bra, sier Nora Pfeiffer.

HILSEN: Postkortet er signert av Kameleonen. Foto: Politiet

Ett tips skiller seg ut

I 1998 sender «America's Most Wanted» programmet om beryktede «The Chameleon», og viser bilder av Elaine.

Nok en gang renner tipsene inn, og ett tips skiller seg ut.

En kvinne forteller at ei dame som er helt lik kvinnen på bildet har bosatt seg i et boligkompleks i Panama i Florida.

Tipseren beskriver kvinnen som smart, pen, høflig og sjarmerende, og dette er en beskrivelse politiet har hørt så mange ganger før.

Da har nå gått 12 år siden Beverly McGowan ble drept, og politiet rykker 6. mars 2002 ut til boligkomplekset i Panama.

Mens de er i ferd med å stille seg opp utenfor leiligheten de er blitt tipset om, åpner en kvinne opp døra for å spørre om hva som skjer.

Kvinnen ligner ikke på Elaine Parent i det hele tatt, men politiet vet godt at hun er i stand til å endre utseendet sitt til det ugjenkjennelige.

– Du må bli med oss, sier de.

Hun smiler avvæpnende.

– Kan jeg bare skifte klær først, spør hun høflig, og forsvinner inn på soverommet.

Politiet roper at hun må skyndte seg, og plutselig hører de et stort smell.

De stormer inn på soverommet, og finner kvinnen livløs på gulvet.

Hun har skutt seg selv i hjertet, og er død.

Full av bevis

De mange etterforskerne som har lett etter Elaine i så mange år, sukker.

Selvmordet gjør at kvinnen de er sikre på at er Elaine Parent, har tatt med seg alle sine hemmeligheter i graven.

Beverly McGowans etterlatte fortviler også, nå som de har mistet sin eneste sjanse til å se Elaine Parent bli dømt i retten.

Under ransakelsen av kvinnens leilighet, finner de mer enn de noensinne kunne forestille seg.

De finner flere ordbøker på fransk, en liste over kredittkortnumre, telefonnumre og ei hel bok full av personnumre.

Nok en gang finner de løsbarter og løsskjegg, hatter og frakker, og mye tyder på at Elaine tidvis kledde seg ut som mann.

Nora Pfeiffer er oppgitt, og sier at hun aldri har hatt en verre dag på jobben enn da hun fikk beskjed om at Elaine Parent hadde tatt livet sitt.

– Vi er mange som sitter igjen med spørsmål, og nå får vi ikke svar. Det har gått 12 år siden Beverly ble drept, og jeg vet fortsatt ikke hvorfor hun ble det, sier hun.

Kilder: South Florida Sun Sentinel, Sunday Mirror, The Telegraph, The Irish Times, «World's Most Wanted Woman»