Bale-agent vil gå rettens vei: – Det er en skam

Umiddelbart etter at planene om den nye Superligaen ble kjent, varslet UEFA og FIFA at klubbene ville bli utestengt fra alle turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

I tillegg kan spillerne deres bli nektet å spille for sine respektive landslag.

– Det er en skam

Det får fotballagent Jonathan Barnett til å reagere. 71-åringen ble i 2020 kårets til bransjens nest mektigste aktør og har en rekke klienter som vil bli rammet av UEFAs nye sanksjoner.

Mest kjent er kanskje Gareth Bale som for tiden er på utlån til Tottenham fra Real Madrid – begge grunnleggere av den nye Superligaen.

Bale skal opprinnelig til EM i sommer sammen med det walisiske landslaget, men ikke hvis UEFA får viljen sin.

– Det er en skam. Det første de snakker om er å utestenge spillere, sier Barnett i et intervju med BBC.

Stjerneagenten er heller ikke imponert over de nye Superliga-planene.

– Min største bekymring er som alltid spillerne, og de har ikke blitt konsultert vedrørende dette. FIFA og UEFA truer med å utestenge dem, mens den nye Superligaen hevder det vil bli innført lønnstak. Alle retter fingeren mot spillerne. Det er uakseptabelt.

Barnett truer med å ta saken til retten hvis spillerne skulle bli skadelidende.

– Jeg har snakket med FIFPro (verdensomspennende spillerforening) og du kan være trygg på at vi vil ta dette til retten for å kjempe for spillernes rettigheter.

Han avslutter intervjuet med å peke på en mulig intrikat nøtt for Superligaens styrende aktører å knekke.

– Du kan få en situasjon hvor en spiller er underlagt FIFA-reglene på en lørdag og noen helt andre regler på onsdagen. Hvor latterlig er ikke det?

Spansk domstol med midlertidig forbud

Samtidig har en domstol i Madrid tirsdag forbudt UEFA og FIFA å gripe inn mot planene om en europeisk Superliga i fotball eller å straffe de involverte.

Retten kom i en foreløpig kjennelse til at det ikke finnes lovhjemmel for å bremse opprettelsen av utbryterligaen, eller for å sanksjonere klubber, spillere eller ledere.

Tre spanske klubber er med i Superliga-planene, i tillegg til seks engelske og tre italienske. Saken er ennå ikke rettslig behandlet i Storbritannia eller Italia.

Den spanske kjennelsen sier at både det europeiske og det globale fotballforbundet skal avstå fra tiltak som direkte eller indirekte hindrer opprettelsen av Super League.

Domstolen instruerer også UEFA og FIFA å unnlate å «forberede, oppmuntre til eller iverksette disiplinære tiltak mot klubber, spillere eller ledere» involvert i den planlagte ligaen.

UEFA og FIFA har truet med å utelukke alle de tolv klubbene. Også nasjonale myndigheter, nasjonale fotballforbund og ligaer vurderer straffereaksjoner mot klubbene.

