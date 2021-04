Joe Biden med tydelig beskjed til juryen i George Floyd-saken

Rettssaken mot politimannen Derek Chauvin nærmer seg slutten, og juryen har nå trukket seg tilbake for å avsi en straff.

Chauvin er siktet for drapet på George Floyd i Minneapolis i mai i fjor.

I en uttalelse ber USAs president Joe Biden juryen i rettssaken om å avgi en korrekt dom.

– Det er overveldende etter mitt syn, sier Biden om bevisene i saken.

Ringte familien

Presidenten opplyser også at han har vært i kontakt med avdøde George Floyds familie.

– Jeg kan bare forestille meg presset og angsten de kjenner på. De er en fin familie som bare etterlyser fred og ro, sier Biden ifølge CBS News.

Philonise Floyd, George Floyds bror, fortalte i et intervju med NBC News tidligere denne uken hvordan han oppleve praten med den amerikanske presidenten.

– Han vet hvordan det er å miste et familiemedlem, og kjenner seg igjen i prosessen vi går gjennom. Så han ville bare gi beskjed om at han ba for oss, og at han håpet alt ville ende bra, sa Floyd til TV-kanalen.

Frykter opptøyer

Dødsfallet til Floyd skapte voldsomme opptøyer i USA, samt en rekke andre land i verden. Det er derfor knyttet stor spenning til dommen i saken, som er ventet tidligst tirsdag kveld norsk tid.

I Minneapolis, hvor rettsaken har funnet sted de siste ukene, har det blitt satt opp sperringer samt beskyttelse foran vinduer i frykt for opptøyer.

SPENT: Aktivist Ashley Dorleus holder stand utenfor rettslokalet i Minneapolis. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Det er barrikader, piggtråd og soldater fra nasjonalgarden her. Alt er tildekket. Jeg tror de ønsker å fortelle oss hva som vil skje. Det er ikke noe å lure på. Vi vet hva som vil skje. Ingen rettferdighet. Ingen fred, sier aktivisten Ashley Dorleus til TV 2.

Strid om dødsårsak

Sammen med en liten gruppe demonstranter holder hun stand utenfor rettslokalet i Minneapolis, 24 timer i døgnet.

– Føler dere at dere blir hørt?

– Ikke av de som må høre på oss, men så lenge noen hører på oss, om så bare én person, er vi veldig fornøyd, sier Dorleus.

I sin sluttprosedyre sa aktor i saken at selv et barn ville forstå at det som skjedde med Floyd var galt. Forsvarerne mener derimot at Chauvin handlet etter boka, og at Floyd døde av en hjertelidelse og stoffbruk.