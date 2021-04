Manchester United-stjerne ut mot Superliga-planene

– Ikke et minutt har gått uten at jeg har tenkt på den nåværende situasjonen. Jeg lurt på hvordan jeg kunne uttrykke meningen min uten å skape noen problemer for klubben min, som alle vet jeg bryr meg så mye om, skriver Manchester United-stjernen Luke Shaw på Twitter.

Han har likevel valgt å ta bladet fra munnen, og blir den første Manchester United-stjernen til å gå ut mot det omstridte Superliga-prosjektet.

– Det er så mye lidenskap for fotballen verden rundt, og jeg har vært privilegert til å ha opplevd det selv, men jeg bekymrer meg over at disse forandringene kan påvirke sporten som jeg og millioner av andre elsker, skriver Shaw.

Begrunnelsen for Shaw tar ham tilbake til sin egen barndom.

– Jeg vokste opp med å se Premier League og Champions League, og ble forelsket i sporten da jeg så det, som etter min mening er, de to største klubbturneringene i verden.

– Ambisjonen min var å spille i disse turneringene en dag, og deler av besluttsomheten var å vise at med hardt arbeid kan alle nå disse drømmene og spille på det høyeste nivået.

Tidligere på dagen la Marcus Rashford ut en melding uten ord, men som overlater lite til fantasien.