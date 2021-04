Ringte United og meldte seg ut: – De hadde fått mange telefoner

Tore André Strand har vært Manchester United-supporter i 45 år. Mandag ringte han til klubbens billettkontor for å avslutte sitt medlemskap i klubben - etter at klubbens ambisjon om å stå i spissen for en ny europeisk superliga ble kjent.

– Jeg synes de ødelegger den engelske fotballkulturen når de går ut og hever seg over de andre lagene. Jeg håper at flere gjør som meg og melder seg ut for å sende et signal om at supporterne ikke godtar dette, sier Strand.

– Hvordan reagerte klubben på din utmelding?

– Jeg snakket med en på billettkontoret, og de var veldig interessert.

– Tror du de bryr seg?

– Hvis mange nok gjør det vil de legge merke til det, i hvert fall, sier Strand.

HYKLERI? Manchester United har lagt ut et sitat fra managerlegenden sir Matt Busby over Stretford End, om at fotballen er verdiløs uten supporterne. Foto: Phil Noble

Han har i hvert fall fått selskap av en annen supporter med et over 40 år langt kjærlighetsforhold til de røde fra Manchester. Martin Bitmead kansellerte også sitt medlemskap mandag.

– De viste egentlig stor forståelse for det, de hadde fått mange telefoner, tror jeg. De virket ikke veldig overrasket.

– Hva synes du er verst med dette?

– Hele prinsippet om at noen klubber skal melde seg ut av fellesskapet og ekskludere andre klubber, og kun være med fordi de er store klubber og ikke i kraft av sportslige meritter. Det strider mot all logikk. Og er fullstendig ødeleggende, sier Bitmead.

Vurderer Tyskland

Han har tatt med seg sønnen på fotballturer til England og Old Trafford tidligere, men selv om det er uaktuelt å bytte klubb, blir destinasjonen en annen neste gang far og sønn reiser for å se internasjonal fotball.

– Det blir kanskje noen turer til Dortmund for å se tysk fotball, uten at man blir sånn ihuga fan, sier han.

VIL TA MED SØNNEN PÅ FOTBALLTUR HIT: Borussia Dortmund har ikke sluttet seg til planene om en europeisk superliga. Martin Bitmead håper å kunne ta med seg sønnen hit i stedet for til Old Trafford. Foto: Martin Meissner

Både Strand og Bitmead håper egen klubb får en skikkelig smekk etter planene om å slutte seg til en eksklusiv europeisk liga, der de vil være garantert deltakelse hver eneste sesong uavhengig av sportslige prestasjoner.

Vil ha knallhard straff

I ytterste konsekvens kan de seks Premier League-klubbene som har signert på planene - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham - bli kastet ut av egen liga.

– Hva håper du blir konsekvensen for United?

– Det er fristende å si at de kan begynne på nivå 7 eller 10, at de må begynne på nytt. Men jeg har ikke helt tenkt så langt, sier Strand, som også er medlem av protestklubben FC United på nivå 7 i England.

Klubben ble stiftet av en gruppe supportere da Malcolm Glazer kjøpte opp Manchester United i 2005.

– Det er moro å være på kamp der. Mer moro enn på Old Trafford, egentlig, sier han.

Bitmead har ikke noe forhold til FC United, men støtter Strand i ønsket om en straff som svir for Ed Woodward & co.

– Håper du at de nektes deltakelse i Premier League?

– Jeg håper egentlig at de straffes knallhardt. Men jeg har ikke særlig tro på det, fordi det er så mye penger involvert for ligaens del. Men en sånn straff ville absolutt være på sin plass.

– Hvordan ville det være å se United ekskludert fra Premier League?

– Selvfølgelig veldig trist, men fortjent, sier Strand.

Begge håper at United-ledelsen vil ta til fornuften og bryte ut av Super League, før det er for seint.

– Er ditt kjærlighetsforhold til Manchester United over?

– Absolutt ikke. Jeg håper og tror at det kan få en god slutt, at det ordner seg til slutt. Men i mellomtiden håper jeg flere gjør som meg og melder seg ut, for dette er ikke noe supporterne kan godta. Det ødelegger for mye for den engelske fotballkulturen hvis dette skjer, sier Tore André Strand.