– Mulig sammenheng mellom sjelden blodpropp og Janssen-vaksinen

I en pressemelding opplyser EMA at de mener det er en mulig sammenheng mellom sjelden blodpropp og lave blodplater og Janssen-vaksinen.

Den amerikanskproduserte vaksinen ble satt på pause i forrige uke etter flere tilfeller av alvorlig blodpropp ble oppdaget etter vaksinering.

EMA mener imidlertid at den generelle nytten av vaksinen overveier risikoen for de sjeldne bivirkningene.

– Svært sjelden

Alle tilfellene som ble oppdaget i USA forekom hos personer under 60 år, innen tre uker etter vaksinering. Flertallet av disse var kvinner. EMA har ikke funnet noen spesifikke risikofaktorer.

– Covid-19 er forbundet med sykehusinnleggelse og død. De rapporterte tilfellene av blodpropp og lave blodplater er svært sjelden, og de samlede fordelene med Janssen-vaksinen overveier risikoen for bivirkninger, slår EMA fast.

Fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier til TV 2 at tilfellene man har sett etter bruk av AstraZeneca- og Janssen-vaksinen har stor likhet.

– Man innfører dermed en advarsel og fører opp dette som en svært sjelden bivirkning ved vaksinen, sier Madsen.

Avventer beslutning

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere videre bruk av vaksinene fra AstraZeneca og Janssen i Norge. En avgjørelse er ventet 10. mai.

– Foreløpig kan vi dermed ikke si med sikkerhet om dette vil få konsekvenser for vaksineringen i Norge, sier Madsen.

Over 70.000 Janssen-doser ankom Norge i forrige uke. Omtrent samtidig som dosene ankom landet, besluttet imidlertid amerikanske myndigheter å sette vaksinen på pause.

USA har varslet en ny vurdering av vaksinen på fredag.

Seks tilfeller

Den amerikanske smittevernrådgiveren Anthony Fauci sa i helgen at han tror bruken av Janssen-vaksinen blir gjenopptatt i en eller annen form i USA. Han holdt muligheten åpen for at vaksinen kun vil bli tilbudt personer i visse aldersgrupper.

Så langt er det rapportert om seks tilfeller av sjeldne blodpropper blant de nesten sju millioner menneskene som har fått Janssen-vaksinen i USA.

I Sør-Afrika er vaksinen blitt gitt til helsearbeidere som ledd i et forskningsprosjekt. Planen er å starte massevaksinering i Sør-Afrika i neste måned, men også her er bruken av Janssen-vaksinen nå midlertidig stanset.

– Gode nyheter

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier at det er gode nyheter for vaksineringen i EU at EMA har ført opp blodpropp som mulige Janssen-bivirkninger.

– Jeg ønsker EMAs kunngjøring om sikkerheten av Johnson & Johnsen-vaksinen velkommen. Dette er gode nyheter for utrullingen av vaksinasjonskampanjen i hele EU, skriver Leyen på Twitter.

(©NTB/ TV 2)