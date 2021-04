Drapet i Tønsberg: – Han var en godhjertet og hyggelig mann

Det var klokken 22.14 tirsdag kveld at politiets nødtelefon ble oppringt av en mann i 30-årene som fortalte at han muligens var skutt.

Mannen befant seg ved Kilen industriområde like utenfor Tønsberg sentrum. Han ble hastet til sykehus, men erklært død senere på natten. Politiet etterforsker derfor saken som et drap med ukjent gjerningsperson.

Onsdag samlet venner og bekjente seg på plassen der mannen ble skutt.

TV 2 snakket med flere som var der for å ta del i sorgen. Ingen har lyst til å bli intervjuet eller tatt bilde av, men de ønsker at mannen skal bli husket med positivt fortegn.

– Han var en godhjertet og hyggelig mann, sier venner av den avdøde mannen.

Løpte fra stedet

Like i forkant av at mannen ble skutt, oppholdt han seg på et helsesenter i Tønsberg sentrum.

Politiet opplyser nå at de gransker videoopptak fra overvåkingskamera helsesenteret, og at de avslører at det skjer noe som gjør at den avdøde mannen løper fra stedet like i forkant av at han ble skutt.

– Avdøde var da sammen med en kvinnelig bekjent kom sammen inn i Tønsberg medisinske senter. Like etter at de ankom, ser man at avdøde kommer ut igjen. Da skjer det noe som gjør at han legger på sprang, sier stasjonssjef på Tønsberg politistasjon, Øystein Holt.

Politiet har samlet flere tekniske bevis på åstedet, men hendelsesforløpet i saken er foreløpig ikke avklart.

– Vi vet ikke sikkert når de dødelige skuddene falt, sier Holt.

Det er fra før kjent at den avdøde har tilhørighet til et kriminelt miljø. Holt vil derimot foreløpig ikke si noe om hvilke teorier politiet har for et eventuelt motiv.

– Det er naturlig når vi knytter ham til et slikt miljø at vi har noen tanker om hvorfor han ble beskutt, men detaljer om det er for tidlige å dele, sier han.

Ifølge NRK og VG er den avdøde blant annet domfelt for narkotikaforbrytelser tidligere.

Søker i containere

TV 2 får opplyst at avdøde ble truffet av flere skudd i overkroppen.

Gjennom natten har krimteknikere fra Kripos finkjemmet en større del av industrimområdet etter spor.

Flere containere er ennå sperret av og vil bli gjennomsøkt etter gjenstander som kan knyttes til saken.

Politiet ber samtidig alle som kan ha hørt skudd eller sett biler i området ved industriområdet, om å melde seg.

TV 2 har onsdag snakket med personer som hørte skytingen.

– Jeg trodde først det var en eksospotte eller noe sånt, men etterpå så så jeg at det var mye politi og ambulanse på stedet, sier Jennie Elise Johansen (28), som bor rett på andre siden av bilveien fra der mannen ble funnet.

En annen nabo forteller at hun hørte et høyt smell og noen lyder etterpå. Også hun tenkte at det kunne komme fra en eksospotte.