Her tester de seg ut av pandemien

Etter at Danmark innførte et koronapass som gir brukerne tilgang til koronastengte steder, har koronatesting tatt helt av. Nå jobber også norske myndigheter med en løsning.

Vårt naboland i sør har valgt en litt annen taktikk for å bekjempe pandemien.

I Danmark er det nemlig satt i gang omfattende massetesting. Det gjør at danskene kan benytte seg av flere tilbud i samfunnet, som ellers skulle vært stengt av hensyn til smittevern.

Testet 40-50 ganger

TV 2 møter Mattis Holthe Møll Austrheim i København der han studerer sang og musikk ved Det kongelige Danske Musikkonervatorium. Han har kanskje fått norsk, eller dansk, rekord i testing.

NORSK STUDENT: Med omfattende testing av studentene kan Mattis skole nå gjennomføre sangundervisning på en trygg måte. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Jeg tror jeg er blitt testet 40-50 ganger nå, sier han.

Testingen sikrer nemlig at han og de andre studentene kan møtes til fysisk sangundervisning. I høst var han med da Det Kongelige Danske Teateret satte opp operaen «Intet» sammen med 30 unge som sang av full hals, midt under pandemien.

– Testingen fanget opp et par smittede uten symptomer, men det ble ikke noe utbrudd, forteller Mattis.

Koronapass kreves

Å teste seg for viruset har blitt svært ettertraktet etter at danskene innførte det såkalte koronapasset.

I Danmark er koronapasset gyldig dersom man er fullvaksinert, har gjennomgått Covid-19 sykdom i løpet av de tre siste månedene, eller har testet negativt en av de tre siste dagene.

Det har ført til at bare de siste dagene har 200 000 til 350 000 dansker testet seg hver eneste dag.

Ett koronapass kreves dersom du vil gå til frisøren eller ta en tur på Tivoli. Fra i morgen blir det også mulig å besøke innendørs restaurant, kafé, kro eller vertshus med et gyldig koronapass.

Kontroversielt

SMITTESPORING: I motsetning til danskene har Norge lagt størst innsats i smittesporing. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men innføringen av koronapass har ikke gått stille for seg i Danmark.

Debatten har vært hard, og mange dansker raser mot det de mener er for inngripende tiltak for de som ikke har koronapasset.

For selv om det er lett å bli fristet til en lignende løsning her hjemme, påpeker assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at Danmark, til tross for mye testing, har regler som er strengere enn de nasjonale reglene i Norge.

Med et koronapass i Danmark får mann tilgang til mye man allerede kan gjøre uten koronapass mange steder i Norge, som for eksempel å dra til frisøren.

Samtidig bidrar de strenge reglene i Oslo og Viken til at det i disse områdene vil være strengere enn i vårt naboland.

GJENÅPNING: Danmark er klare for gjenåpning etter en tøff nedstenging. Massetesting blir en sentral del av veien ut. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Gjenåpning neste

I Danmark har koronapasset vært en viktig brikke i gjenåpningen av landet. Danskene har vært igjennom en tøff og omfattende nedstenging.

Mattis og medstudentene er svært optimistiske.

– Ikke bare gjenåpner de landet, men de åpner opp mer en planlagt.

Arbeidet med et koronasertifikat er også i full gang i Norge og en forenklet utgave skal være klar i mai, ifølge FHI. Men det er foreløpig ikke bestemt hva det skal brukes til.

Geir Arne Olsen er daglig leder i Netcompany, selskapet som har utviklet det danske koronapasset.

– Det som er bra med et slikt pass er at vi har med oss en bekreftelse som er personverntrygg og ikke forfalsket. Den viser at vi faktisk er immune, testet eller vaksinert og det gir oss en større trygghet til å ta samfunnet i bruk igjen, sier Olsen til TV 2.

UTVIKLER: Geir Arne Olsen jobber i selskapet som har utviklet det danske koronapasset, han mener det gir en trygghet for samfunnet. Foto: Erik Monrad-Hansen

Levert forslag til regjeringen

Olsen sier at dette blir spesielt viktig når man etter hvert begynner å reise igjen.

– Da blir det viktig å ha en løsning som kommuniserer på tvers av landegrensene og kan verifisere de samme opplysningene.

Men først skal den tekniske løsningen på plass og Helsedirektoratet har nå levert sine forslag.

– Det jobbes med disse tingene, og det er en politisk beslutning hva som skal være mulig å gjøre med et koronasertifikat, sier Nakstad.

– Når kan det komme en beslutning?

– Regjeringen har fått et forslag fra oss når det gjelder tekniske ting rundt bruken av et vaksinepass eller sertifikat. Så må man vurdere hva som skal ligge i mulighetene når man skal reise innenlands, eller for eksempel mellom land i Europa.