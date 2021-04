Premier League ut mot Superligaen: – Vurderer alle mulige tiltak for å stoppe den

Et møte mellom Premier League-klubbene om den planlagte Superligaen ble gjennomført tirsdag – uten de seks klubbene som er en del av den utskjelte ligaen.

Vurderer tiltak

De 14 resterende klubbene har nå kommet ut med en samlet pressemelding hvor de i sterke ordelag fordømmer planene om en ny og ekskluderende Superliga.

– Premier League vurderer nå alle mulige tiltak for å stoppe turneringen, i tillegg til å holde aksjeeierne som er involvert ansvarlig.

– Ligaen vil fortsette å jobbe med viktige aksjonærer, inkludert supportergrupper, myndighetene, UEFA, FA, ligaforeningen EFL og spillerforeningen PFA for å beskytte sporten og be klubbene involvert i den foreslåtte turneringen om å trekke seg ut umiddelbart.

Det er tidligere blitt spekulert i at Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham i ytterste konsekvens kan bli nektet Premier League-spill hvis ikke de skrinlegger planene om å delta i Superligaen.

West Ham og Leicester er en av klubbene som ypper seg mot de såkalte «seks store» denne sesongen.

Leicester-manager Brendan Rodgers tror klubbens suksess har påvirket planene om den nye turneringen, som vil hindre klubber som nettopp Leicester i å havne i Europa på bekostning av tradisjonelt større klubber.

– Jeg tror det har spilt en rolle. I Europa er Leicester kanskje ikke det som er ønskelig, men historien viser hva som kan skje i sporten vår. Vår jobb er å forstyrre markedet. Hva definerer topp seks? Det er åpenbart penger, slår han fast.

West Ham skrev også dette i en pressemelding tirsdag:

– Disse forslagene er et angrep på sportslig integritet, undergraver konkurransen og ignorerer supporterne, de tusenvis av klubbene og millioner av spillere, fra Premier League til amatører, som kan strebe etter å nå til topps, akkurat slik våre 150 pluss akademispillere som kom fra grasrota og ble utviklet til førstelagsspillere,

– West Ham vil fortsette å gjøre at som er mulig, og står sammen med sine supportere, regjeringen, styrende organer og resten av fotballsamfunnet for å motstå dette angrepet på fotballen, til det beste for vår klubb og for spillet vi alle elsker.

Henderson har innkalt til krisemøte

Planene om en Superliga traff fotballverdenen som et jordskjelv søndag kveld, og det har vært rapporter om at enkelte klubber nå har fått kalde føtter. Men ifølge leder for utbrytergruppen Real Madrid-president Florentino Pérez er det ingen vei tilbake.

– Kontrakten i «The Super League» er bindende. Ingen kan dra. Alle klubbene jobber sammen, og alle signerte kontrakten sist lørdag. Det er ingen problem, sier han ifølge The Telegraph.

Daily Mail skriver tirsdag at Liverpool-kaptein Jordan Henderson skal ha innkalt til et krisemøte med resten av Premier League-kapteinene for å snakke ut om situasjonen. Mandag gikk Hendersons lagkamerat James Milner, som den første spilleren på et Superliga-lag, ut mot planene.

– Jeg håper det ikke skjer, sa Milner.

Marcus Rashford publiserte tirsdag et bilde av Old Trafford med et velkjent sitat fra trenerlegenden Matt Busby.

«Fotballen er ingenting uten fansen», heter det der.