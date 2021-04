Pierre Louis: – Savner å ha noen å kose med

GOD KVELD NORGE (TV 2): Realityveteran Pierre Louise (27) har tidligere avslørt at han har bestemt seg for å legge om livsstilen. Likevel dukket han opp som deltaker i årets sesong av Ex on the Beach.

Da Pierre Louis snakket med God kveld Norge i desember fortalte han at reality-deltakelser som Paradise Hotel og Ex on the Beach ikke har vært bra for helsa hans.

I tillegg har både han og broren Daniel (28) i mange år hatt en livsstil bestående av mye festing. Det hadde de derimot bestemt seg for å endre på, fortalte de.

Kort tid etterpå reiste midlertid Pierre av gårde til Hemsedal. Nå gir han koronapandemien skylda for det han selv mener bare er en liten «fartsdump» på veien til et sunnere liv.

– Det var full lockdown i Oslo. Jeg hadde sittet i senga i en uka, og spilt og ikke gjort noen ting. Jeg tror ikke en gang man fikk ha besøk på den tiden, sier han, og forklarer at han ringte produksjonen og spurte om han kunne få komme inn de to siste dagene.

Mer seriøs enn tidligere

Han påpeker at TV-seerne tross alt fikk se en roligere versjon av ham denne sesongen. Forrige sesong satt Pierre seg nemlig et mål om å ha sex med alle jentene i villaen - noe han oppnådde.

Om årets sesong sier han:

– Jeg tenkte kanskje man skulle gi seg selv en vanskeligere utfordring denne gangen – og ikke ligge med noen, spøker han.

Programleder Niklas Baarli påpeker at det kunne virke som at Caroline Nitter fikk et godt øye til ham da han sjekket inn og spør:

– Hadde du noen planer om å ta dama til Cristian Brennhovd slik du gjorde forrige sesong?

– Da jeg gjorde det i forrige sesong hadde jeg ingen intensjoner om det. Det var første kvelden. Jeg hadde suiten. Jeg hadde ikke rukket å prate med noen, så da valgte jeg Sandra, forklarer han.

Han forteller at Cristian Brennhovd sine reaksjoner da han småflørtet med Caroline Nitter er god underholdning, men at han aldri var fristet til å ta henne med seg på suiten.

– De to hadde en fin greie, da skal ikke jeg komme å ødelegge for det. Jeg og Cristian er gode kompiser, og jeg vil helst holde det sånn, sier han.

– Savner å ha noen å kose med

Det er for tiden ingen jenter i livet til 27-åringen.

– Det er litt kjipt nå som det er korona faktisk. Jeg savner å ha noen å ligge og kose med, innrømmer han.

Pierre har tidligere figurert som mentor i realitykonseptet «Singletown». På spørsmål om han har noen gode sjekketriks svarer han at han sjeldent har hatt bruk for sjekketriks.

– Nå kan man jo gå bort og by på litt håndsprit. Nei da, mitt beste sjekketriks er egentlig å være ganske «laid back». Det bruker å fungere for meg, sier han.