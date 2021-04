– Det er ikke sport når suksess er garantert

Manchester City-manager Pep Guardiola uttalte seg tirsdag om Superligaen. Han reagerer på at klubber ikke kan kvalifisere seg for en Superliga via sportslige prestasjoner.

– Sport er ikke sport når forholdet mellom innsats og belønning ikke eksisterer. Det er ikke en sport når suksess er garantert og det ikke betyr noe om man taper, sier Guardiola.

– Jeg har sagt mange ganger at jeg ønsker en best mulig turnering. Det er ikke rettferdig hvis lagene som kjemper i toppen ikke kan kvalifisere seg, sier Guardiola.

Han forteller at han ble informert om Superliga-planene noen timer før den offisielle kunngjøringen.

– De sa det ville komme en uttalelse. Og den er der, men ingen snakker om detaljene, hva de tenker å gjøre og skape. Det er situasjonen vi har nå, sier Guardiola.

Etterlyser informasjon

Manchester City-manageren understreker at han ikke har problemer med å prate om temaet.

– Jeg, Jürgen, Mikel, Thomas, vi svarer på spørsmål seks ganger i uken på pressekonferanser. Vi svarer på alt fra Covid til permitteringer. Men det er ikke riktig at vi skal svare på disse spørsmålene. Vi har ikke all informasjon. Når vi har all informasjon, kan jeg komme med en mening, sier Guardiola.

– Jeg støtter klubben min. Jeg kjenner folkene her, og jeg er en del av klubben. Men jeg har også min egen mening. Den skal jeg komme med når jeg får all informasjon. Det samme gjelder Jürgen, Thomas, Mikel. Vi har ikke all informasjon, gjentar han.

Spanjolen understreket samtidig at Super League fortsatt ikke er en realitet, men «bare en pressemelding».

– Vi må alle jobbe de neste dagene for å få dem til å fortelle oss mest mulig. Hvorfor er disse lagene blitt valgt? Hvorfor er ikke Ajax, med fire europeiske titler, med der? Hvorfor må de kvalifisere seg. De må fortelle oss dette, fortsatte Guardiola.

Penger definerer topp seks

Leicester-manager Brendan Rodgers tror klubbens suksess har påvirket planene.

– Jeg tror det har spilt en rolle. I Europa er Leicester kanskje ikke det som er ønskelig, men historien viser hva som kan skje i sporten vår. Vår jobb er å forstyrre markedet. Hva definerer topp seks? Det er åpenbart penger, slår han fast.

– Det vi alle må gjøre, er å beskytte spillet. Det handler om å konkurrere og ta seg videre fordi man fortjener det. De seks lagene kan ikke glemme at Premier League-merkevaren er basert på alle de andre lagene. På det faktum at bunnlagene kan slå topplagene, fortsetter han.

Bayern München og PSG er to av klubbene som har valgt å stå utenfor utbrytergruppen på tolv klubber. Tirsdag la PSG-president Nasser Al-Khelaifi ut en pressemelding.

– PSG er av den bestemte oppfatning at fotball er for alle. Dette har jeg vært konsekvent på siden begynnelsen. Som fotballklubb er vi familie og et fellesskap. Kjernen vår er fansen. Det må vi ikke glemme, sier han.

Superliga-planene innbefatter Juventus, Manchester United, Inter, Milan, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid.