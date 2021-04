Prins Harry saksøkes - kvinne trodde de skulle gifte seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Palwinder Kaur fra India trodde hun var i et forhold med prins Harry. Nå saksøker hun han for å ha brutt løftet om at de skulle gifte seg.

For noen år siden tikket det inn en melding på den kvinnelige advokaten Palwinder Kaur sin mobiltelefon.

På skjermen hennes sto det at prins Harry hadde kontaktet henne på sosiale medier, skriver Page Six.

Ifølge kvinnen skal det ha stått i beskjeden at prinsen ønsket å gifte seg med henne - slik ble det ikke.

Informerte prins Charles

Ettersom prins Harry ikke har «holdt sitt løfte» om giftemål, har kvinnen valgt å saksøke han.

GIFT: Det er nok flere som ønsker å gifte seg med en prins, men prins Harry er allerede gift med sin kone Meghan. Foto: GARETH FULLER

Kaur ønsker at han skal arresteres slik at de kan gifte seg «uten ytterligere forsinkelser» skriver danske Se og hør.

Kvinnen hevder også at hun tidligere har kontaktet prins Charles, som er Harrys far, for å informere om deres kommende bryllup.

Prins Harry er i dag gift med Meghan Markle og har vært det siden 2018.

«Catfish»

Dommer Arvind Singh Sangwan avviste kvinnens ønske og kalte det hele for en «dagdrømmers fantasi om å gifte seg med prins Harry».

Retten fant også ut at den «prins Harry» som hadde kontaktet henne bare var en person som drev med såkalt «catfishing».

Uttrykket «catfish» betyr at man utgir seg for å være noen andre enn man egentlig er på Internett.

De fant også ut at personen som utga seg for å være prins Harry hadde kontaktet kvinnen fra en internettkafé nord i India. De antar at målet var å svindle kvinnen for penger.