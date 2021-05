I 2020 hadde Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand tidenes omsetning. De har drevet med salg av Mercedes-Benz G-wagen siden 1981. Men året vi har lagt bak oss, ble det satt flere rekorder. Blant annet ble det omsatt for rundt 160 millioner kroner – og rundt regnet ble det solgt hele 140 nye- og brukte biler. Med noen få unntak er alt G-Klasser.

Noe av forklaringen på det gode fjoråret, er det nye tilbudet de har begynt med. Autocenteret er nemlig blitt offisiell partner for det tyske tuningselskapet Brabus.

Brabus-navnet er synonymt med ekstreme krefter. De er verdens største på tuning og styling for Mercedes-Benz.

Brabus har holdt på i 40 år, opererer i 106 land på verdensbasis og har en omsetning på 1,7 milliarder kroner. De har fem fabrikker og 450 ansatte i Tyskland – 2.500 på verdensbasis.

I 2019 ringte de til Autocenteret i Holmestrand, og lurte på om de ville være deres offisielle partner i Norge. Det ville de!

Populært

Og for bare noen få måneder ringte Brabus på nytt. Da var det for å gratulere med at deres ferske samarbeidspartner i Norge var kåret til «Dealer of the Year» og «Premium Dealer» i 2020.

Utmerkelsene er vel fortjent. 7 av 10 kunder velger nemlig å oppgradere sin G-Klasse med en Brabus-pakke.

I verkstedhallen på nedsiden av selve utstillingslokalet til Autocenteret, står mekanikere iført egne gensere og vester med Brabus-logo på ryggen. Der er de i full gang med å skru på en G-wagen som skal få 700 hk – og et dreiemoment på svimlende 950 Nm. Toppeffekten er tilgjengelig allerede ved 6.100 omdreininger.

Pris på denne tuningen er i underkant av 90.000 kroner.

Resultatet? Jo, denne vanvittige doningen gjør 0-100 km/t på brennkjappe 4,3 sekunder. Hvordan det oppleves, kan du se i klippet øverst i denne saken. Det er en unik opplevelse.

Slik ser det ut når teknikerne hos Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand jobber med en Mercedes G-wagen. Her bygges bilene om til å bli både råere å se på - og ikke minst råere å kjøre. Opptil 800 hestekrefter kan de gi den ikoniske offroaderen.

Ikke bare mer krefter

Brabus tilbyr styling som gjør at selv en bil som G-wagen blir betydelig barskere. Skjermbreddere, egen front- og bakfanger – og ikke minst et eksosanlegg som setter spor. Takspoiler og ekstra "bul" på panseret kan du også få.

Utover det er bilen dandert med diverse Brabus-logoer, slik at kjennere forstår hva dette faktisk er. Og for å virkelig sette prikken over i-en, kan du få opptil 23" felger.

På innsiden er det mer av det samme: Brabus-logoer, mykt skinn og alcantara over alt.

Det synlige beviset på at verkstedsjefen, Henning Olafsen, har vært i Tyskland og fått opplæring av Brabus.

Den ultimate verstingen

Det finnes også en Adventure Pack. Den inkluderer blant annet LED-lys på taket, enda mer bakkeklaring, vinsj, stige opp til taket og et heftig takstativ.

Kombinerer du med den aller råeste tuningen, får du 800 hk! Det finnes en kunde i Norge som har bestilt akkurat dette, faktisk.

Dette er imidlertid litt mer omfattende enn de andre tuningvariantene. Her må turboene demonteres og sendes til Tyskland.

Pris? Som du skjønner, blir det fort noen kroner. 800 hk-pakken koster 320.000 kroner - for tuningen alene. Widestar-kit - inkludert montasje og lakkering - kommer på rundt 300.000 kroner.

Totalprisen er altså avhengig av hvilke elementer du ønsker å sette sammen.

Den ser ganske anonym ut, ikke sant? Men denne sedanen akselerer fra det meste – inkludert en del superbiler! Det koster i underkant av 100.000 kroner å øke effekten i E 63 S til 700 hk.

Alle modeller

Selv om Autocenteret Fjeldstad har spesialisert seg på G-wagen, er det fullt mulig å få Brabus-tuning og styling på mange av de andre modellene til Mercedes.

Broom fikk teste ut hvordan 700 hk kjennes ut i en E-Klasse. Vi kan skrive under på at det var en grensesprengende opplevelse. Her snakker vi superbil-ytelser, i en fullvoksen og ganske anonym familiebil.

Til og med innstegsmodellen til Mercedes, A-Klasse, kan få Brabus-overhaling. Leverer du din A 180 med 136 hk – kan du få den tilbake med 177 hk. A 250 får 46 hk ekstra, og øker fra 224 til 270 hk. For tuning av A-klasse starter prisene på rundt 25.000 kroner.

Har du verstingen A45 S, får du 450 hk – og kan du sparke unna 0-100 km/t på bare 3,7 sekunder med Brabus-pakke installert.

Bare husk at du fortsatt må til Tyskland, eller en racerbane, for å virkelig få brukt alle kreftene ...

