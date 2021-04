Reisesalget tar av – advarer mot millionutgifter

Reisesalget øker kraftig hos flere av de store reiseselskapene etter oppløftende vaksinenyheter, men reiserådet for sommeren er uklart. – Ha is i magen, råder forsikringsselskap.

Forlokkende vaksinenyheter har de siste ukene fristet flere reisesultne nordmenn til å bestille turer ut av landet. Mange håper et koronasertifikat vil la vaksinerte og immune, som har hatt koronasykdom, reise utelands.

– Det er absolutt stor reiselyst å spore, sier kommunikasjonsrådgiver i Ving, Marie-Ann Zachrisson.

UNNER SEG MER: Kommunikasjonsrådgiver i Ving, Marie-Ann Zachrisson, ser at folk ønsker velger å bruke mer penger når de bestiller turer. Foto: Ving

Til tross for at tallene fortsatt er lave sammenliknet med normalår, har antallet bestillinger skutt i været den siste tiden.

Luksusreiser

Både reiseselskapene Ving og TUI opplever en økt bestilling av mer luksuriøse reiser, og ser at kundene bestiller både dyrere hoteller og flyklasser.

– Folk vil unne seg litt mer. Kanskje har de spart på feriebudsjettet, så det er litt romsligere. Det er en tydelig trend, sier Zachrisson.

Nå bestiller stadig flere ferier til sommeren, selv om sommerens reiseråd ikke enda er avklart.

Hellas på topp

Bestillingene gjelder i størst grad august og september, og strekker seg utover høsten og vinteren. Det klart mest foretrukne reisemålet er Hellas. Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, sier at Kreta stiller på en soleklar førsteplass.

HELLAS PÅ TOPP: Ifølge kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, er Hellas på topp blant feriefavorittene. Foto: Fotograf Johnny Syversen

– Folk søker det som føles trygt, eller et land de ser har håndtert pandemien bra. Hellas var kjempeflinke til å håndtere det i fjor, og ekstra mange vil dit i år, sier Rivera.

Fra drøm til virkelighet

Heller ikke hos reiseselskapet TUI ser det ut til at frykten for strenge reiseråd overvinner reisefeberen for utålmodige nordmenn.

– Folk har gått fra å drømme til å planlegge ferien sin, forteller kommunikasjonsrådgiver i TUI, Nora Aspengren.

SER ØKNING: Kommunikasjonsrådgiver i TUI, Nora Aspengren, sier mange drømmer seg bort i ferier til utlandet. Foto: TUI

Mange velger likevel fortsatt å la feireplanene bli med fantastien, i påvente av nye reiseråd.

– Vi ser at folk bruker mye tid på å se på Maldivene og sånn, så mange drømmer seg bort, sier Aspengren.

Reiseforsikringen kan være ugyldig

Til tross for oppløftende nyheter om vaksiner og koronasertifikat, er sommeren foreløpig langt fra spikret. Kommunikasjonssjef i Europeiske forsikring, Andreas Bibow Handeland, advarer folk mot å bestille reiser for tidlig.

– Mange har fått vaksine eller ser at de skal få vaksine nærmere sommeren. Da tror de fleste at de vil være ferdige til sommeren og booker utenlandsreiser. Det vil vi advare mot, sier kommunikasjonssjefen til TV 2.

Handeland forteller at dersom man bestiller reise til et sted som er merket som rødt, og det fortsatt er rødt ved avreise, får man ikke gyldig reiseforsikring om man drar. Man får heller ikke dekket avbestillingskostnader om man blir hjemme.

ADVARER: Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring mener folk må sette seg inn i reiserådene før de bestiller utenlandsferier. Foto: Aage Aune / TV 2

Advarer mot millionutgifter

– Man risikerer rett og slett å betale tusenvis for en reise man aldri får dratt på. Det er en kjip utgift, sier Handeland.

Han råder reiselystne nordmenn til å ha is i magen, og sier det kan føre med seg svært kostbare konsekvenser om man trosser reiserådene.

– Det verste som kan skje er at man reiser selv om det er rødt, og så skjer det noe som gjør at man trenger forsikring. Vi har eksempler på nordmenn i utlandet som har fått utgifter på flere millioner kroner for sykdom eller skader.

Venter på ny vurdering

Utenriksdepartementet (UD) er forsiktige med å si noe om hva man kan vente seg til sommeren. Nåværende reiseråd fra UD gjelder til 15. mai, og råder nordmenn til å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Kommunikasjonsrådgiver ved UD, Ragnhild H. Simenstad, kan ikke si noe om hvilke råd som kan forventes etter 15. mai.

– Hva som skjer etter denne datoen er fortsatt for tidlig å si, sier Simenstad.

Hun legger til at de ikke ønsker å fraråde reiser lenger enn nødvendig, men at vi per dags dato er langt unna en normalsitusjon, både i Norge og internasjonalt.

Utenriksdepartementet vil komme tilbake med mer informasjon om reiserådet før 15. mai.