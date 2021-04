Kjell (92): – Jeg verken røyker eller går på bar

Én mann kjører ned bakkene i alpinanlegget i Oppdal i Trøndelag hver eneste dag. Så å si vinteren gjennom.

– Jeg har slik glede av det, man må finne og holde på den gleden en hadde av skikjøring som barn, og ikke gi slipp på den, forteller Kjell Hamar (92).



En må ikke slutte med noe fordi en er blitt gammel.

70 km/t

På Stølen i Oppdal møter vi noen nyslåtte pensjonister, langt yngre enn Kjell, som har kjørt sammen med ham og tatt tida med GPS-klokke. 92-åringen holdt god fart ned bakkene, 70 kilometer i timen.

– Men du blir antageligvis forbikjørt av noen spreke 18-åringer innimellom da?

ALPINIST I 70 KM/T: Kjell Hamar holder god fart selv om ungdommen raser forbi ham. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Ha ha ha ha, joda, men vitsen er ikke å bruke stoppeklokke. Poenget med å kjøre er kurvene og formene, å danse på ski der terrenget er partneren.

Den tidligere barneskolerektoren ler lurt. Han er oppvokst med ski på beina, men ikke alpinski.

– Jeg vokste opp i Jølster på Vestlandet, der hadde vi mange hoppbakker og så gikk vi lange fjellturer. Slalåm kom senere i livet, sier Kjell.

Nå kjører han helt til anlegget stenger sent i april. Enkemannen har både leilighet og hytte i fjellkommunen Oppdal i Trøndelag. Fra tidlig i mai skifter han aktivitet. Da skal også hagen hjemme i Trondheim stelles.

Med rullator på skøyteisen

I Trondheim forbereder Dora Steen Johansen (81) et sjøbad. Vinter som sommer bader hun.

SJØBAD ÅRET RUNDT: Dora Steen Johansen (81) sier det alltid har vært vanskelig å få henne opp av vannet. Her sjøbader hun i Trondheimsfjorden i april. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Jeg lærte å svømme av min far som var bademester, han slapp meg ut på dypt vann, og siden har det nesten ikke vært mulig å få meg opp av vannet.

Dora ler godt. Hun plages ikke av dårlig humør.

Planen for dagen er fastlagt for lenge siden.

– Jeg starter med gymnastikkøvelser hver dag, og spiser frokost og drikker en stor kopp te. Det er viktig å gjøre alle øvelsene for alle muskelgruppene. Dora viser oss alt hun pleier å gjøre.

Så er det tid for sjøbad.

– Jeg har badet her i Trondheimsfjorden mens det kun har vært et par grader i vannet, sier hun, mens hun ligger noen minutter ute i fjorden.

På denne usedvanlig varme vårdagen er det ikke frysende kaldt i vannet. Likevel samler det seg skuelystne som applauderer når hun stiger opp.

– Du er så sprek, ropes det.

HVER DAG ÅPNES MED GYM: Dora Steen Johansen (81) har faste øvelser for alle muskelgrupper. Her i planken. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Dora hadde noen begeistrede tilskuere også i vinter da hun dro med seg rullatoren ut på skøyteisen midt i Trondheim. Den gang ble det filmet, og snutten ble vist på TV 2 Nyhetene.

– Jeg tenkte, hvordan skal jeg få gått på skøyter uten å brekke lårhalsen? Bena er jo ikke tyve år lenger! Så da kom jeg på at jeg kan bruke rullatoren som «sparkstøtting».

Ikke tid til å gå på bar

Kjell skal ganske snart sette bort slalåmskiene. Sykkelen skal fram. Han sykler mye i Bymarka i Trondheim. Og så var det disse to hyttene da, og hagen som skal skjøttes.

– Du har visst ikke mange ledige øyeblikk?

– Nei, du sier noe, jeg verken røker eller går på bar, og hopper bukk over sosiale medier, slikt har jeg ikke tid til.

KAFFE, MEN ALDRI ALKOHOL: Kjell holder kaffepauser og møter mange kjente, men på bar går han aldri. Foto: Stein Roar Leite/TV2

Kjell ler mye under intervjuet. I likhet med Dora virker han til å holde humøret oppe. I tillegg til å holde formen.

Mannen som ble født på 1920-tallet, og som holder koken på 2020-tallet, har ett godt råd til yngre som vil prøve å gjøre det samme som ham.

– Jeg sier til dem som spør at du må holde på, og holde på. Ikke holde opp.

Selv da han ble påkjørt i bakken og brakk en arm, slapp han ikke taket.

– Det er noen som kjører veldig fort her ja, men nei, det fikk meg ikke til å slutte.

Oppe i høyden står det en benk ved traséen, den ble gitt Kjell i 90-årsgave. Det hender han tar med seg mat og setter seg der. Som et landemerke i landskapet. Kjell er nærmest blitt et begrep for alpin-folket i fjellbygda.

Stol på deg selv

DORA TØYER FOR LIVET: Når pandemien er over skal hun krysse grenser og besøke Mongolia. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Dora har holdt på med mye forskjellig gjennom sitt 81-årige liv – vært fylkesleder i Amnesty, deltatt i Fortidsminneforeningen, og er medlem i Ornitologisk forening. Nå står en reise til Mongolia klar, når verden åpner grensene for reising igjen.

– Etter at jeg ble enke har jeg reist mye alene, til Galapagos for eksempel. Men man må ta det med ro, ikke haste slik altfor mange mennesker gjør nå om dagen. Og så må du ta tak i det selv, du har jo ingen andre å stole på.

Dora synes det er så mye spennende igjen å oppleve. Det har hun til felles med Kjell. Ingen av dem er i ferd med å avslutte.

Neste skisesong er et opplagt mål for Kjell. Da er han 93.

– Kanskje havner du i Guinness rekordbok om du holder til 100?

– Ha ha ha, du, den boken har jeg ikke lest så nøye.

Dora er veldig opptatt av menneskene, hvordan de lever rundt omkring på kloden.

– Mange spør seg om meningen med livet. Men det er jo vi som skal gi liv til kosmos, til verden. Det er jo slik det er!