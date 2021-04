Åpner opp om hasteoperasjonen: – Kulen vokste og vokste

Ingeborg Senneset (36) var livredd da hun skjønte at hun måtte opereres i forrige uke. Nå håper hun at åpenheten kan hjelpe andre.

Senneset blir hyllet for arbeidet hun gjør for å skape åpenhet rundt psykiske lidelser. Samtidig har hun kjempet en egen kamp mot skam og usikkerhet rundt en sykdom.

En kul i lysken vokste og ble større og større for hver dag. Hun prøvde å ignorere smertene, og jobbet fra sengen på hjemmekontoret. Lå hun på magen i en spesiell stilling, var smertene lettere å håndtere i små perioder.

– Jeg fryktet først at det var kreft. Det er jo det man gjerne tenker når man kjenner noe i kroppen som ikke skal være der, forklarer Senneset til God kveld Norge.

Det gikk mange dager før hun innså at hun ikke kunne ignorere kulen til den forsvant, og hun innrømmer at hun brukte altfor lang tid før hun søkte hjelp. Hun var redd for hva beskjeden fra legen ville være.

– Det er viktig å gå til fastlegen når man blir syk, det er noe jeg har snakket mye om før også. Det er fastlegen som kjenner deg, historien din og sykdomsbildet ditt, og som vet hvordan du er bygget sammen. Fastlegen min kjenner meg veldig godt, og han vet at jeg er elendig til å lytte på kroppen min. Han tok én kikk der nede, og skjønte raskt at det trolig var snakk om en cyste.

PRISBELØNNET: Ingeborg Senneset har blant annet vunnet prisen «Årets gullpenn» under VIXEN Awards 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

Snakket om sykdom – var selv syk

Samfunnsdebattanten har stilt opp på mange intervjuer den siste tiden, blant annet for å snakke om viktigheten av vaksiner og hvorfor influensere burde respektere regjeringens reiseråd.

Hun har også snakket åpent om kampen mot spiseforstyrrelser, og det var dette hun snakket om med statsminister Erna Solberg (H) samme dag som fastlegen hadde sendt henne til spesialist for å bli vurdert for operasjon.

Onsdag hadde hun og statsministeren en samtale om hvorfor det er viktig å tilrettelegge for at mennesker med ulike lidelser eller «hull i CV-en» får muligheten til å jobbe. Samme morgen hadde hun krabbet til badet og kastet opp av smerter.

– Dagen jeg skulle møte Erna Solberg, var kulen ifølge journalen på størrelse med to hønseegg.

Presset den skapte, gjorde smertene for store til å gå eller sitte normalt. Hevelsen gikk noe ned før intervjuet, og sammen med smertestillende fra fastlegen og «på pur faen» gjennomførte Senneset de åtte minuttene på direkten.

– Jeg hater å ikke kunne jobbe. Jeg ønsket ikke å si noe til sjefen, eller noe andre, at jeg var syk. Jeg følte også at jeg ikke kunne si nei til Erna Solberg. Jeg skulle i den sammenhengen være en stemme for mange som ikke ønsker eller våger å snakke om egen situasjon, og forsøke å fremme noe ekstremt viktig: At man ikke trenger å være frisk for å jobbe. Man trenger ikke være bra nok. Man trenger å gjøre friske ting, og få sjansen til å delta.

Like etter intervjuet henviste spesialisten Senneset til kvinneklinikken på Ullevål universitetssykehus (OUS). Hun måtte operere — og i narkose.

– Jeg hadde aldri vært i narkose før den dagen, og var vettskremt. Jeg vet at det er en irrasjonell frykt, og jeg har virkelig full tillit til fagfolkene, men jeg er så livredd for ikke å våkne igjen. Det er slik jeg kan si at jeg skjønner dem som frykter bivirkninger av vaksiner så mye at de heller vil ha sykdommen, for jeg kunne nesten heller hatt kulen. Men det er nesten. Selvsagt er sykdommen farligere enn kuren.

Og det ble narkose – ispedd noen tårer.

PÅ SYKEHUS: Influenseren er fornøyd med behandlingen hun fikk. Foto: Privat

Takker kjæresten

Senneset forklarer at kirurgen etter oppvåkning kunne fortelle at operasjonen var vellykket. Hun har også lært mye i denne prosessen.

– For meg er det så uvant og nytt å støtte meg på andre i en slik situasjon. Jeg er vant til å kunne ta vare på meg selv, men det å la noen se deg hjelpeløs og la dem hjelpe til, er noe jeg mer og mer lærer at er noe fint, en styrke for relasjonen, ikke en svakhet i deg selv.

I tillegg gruet hun seg til å fortelle kjæresten, Jimmy Øien (28), om cysten.

– Jeg syns det var pinlig og ekkelt med en sånn klump. Jimmy er motsatt av meg, utrolig god til å snakke om følelser og synes ikke noe man ikke kan noe for, skal være skamfullt. Han sa bare: «Hvorfor skal du være flau? Hvis det er helt vanlig for jenter å få slike cyster, er det heller rart at ikke flere snakker om det og normaliserer det». Og han har jo rett. Det er jo ikke flaut ha et brukket bein, selv om du kan ha gjort noe dumt for å brekke det. Å få en cyste som dette, er helt uforskyldt. Hvor kommer skammen fra?

STØTTE: Senneset er takknemlig for støtten kjæresten gir. Foto: Privat

Hyller helsevesenet

Senneset håper jenter og kvinner kan bli flinkere til å snakke om slikt i fremtiden.

– Se bare på åpenheten rundt endometriose. Før visste mange ikke hva det var eller hvor mange som rammes. Takket være stemmer som Sigrid Bonde Tusvik, Anne Holt og flere er det blitt en helt annen åpenhet rundt tilstanden. Det er viktig, ikke bare for enkeltpersoner, men for samfunnet, i form av mer effektiv behandling og færre sykmeldinger.

Avslutningsvis ønsker hun å rose helsepersonellet på OUS, som tok så godt vare på henne.

– Det er mye å kritisere når det kommer til systemer og så videre, men her viste helsevesenet seg fra sin aller beste side. Jeg ble så godt tatt vare på. Det var fantastisk å se helsevesenet fra innsiden på denne måten. Jeg var for eksempel engstelig for hvordan det ville se ut «der nede» etter operasjonen, men både anestesisykepleier, kirurg, sykepleier og alle andre var så flinke til å roe meg ned. Og de hadde rett — operasjonen gikk fint.

Nå er arbeidsjernet sykmeldt, og lover at hun når hun nå er sykmeldt på denne måten for aller første gang i sitt liv, skal hun ta det på alvor – og la kroppen gro.