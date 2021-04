Gartneren Erlend hadde ikke troen på en musikkarriere - så ringte The Voice

På blindauditionen på The Voice sang han seg rett inn i hjerterota til både mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren og publikum i salen.

Men Erlend Gunstveit (25) fra Grimstad har ikke alltid vært så interessert i musikk. Det startet derimot som et brak i London da han var 13 år gammel.

TALENT: Erlend Gunstveit har god kontroll på stemmen, og har lært alt på egen hånd. Foto: TV 2.

– Jeg fikk i konfirmasjonsgave av mine besteforeldre å reise til London og se på Les Miserables. Det var jo i utgangspunktet noe en 13-åring tenker «Tja, det er jo helt greit», og jeg hadde ikke hatt sånn veldig musikalske interesser sånt sett. Men akkurat den kvelden så ble jeg så sinnssykt revet med, og tenkte «hvorfor har ingen vist meg dette, hvis man kan drive med dette så er det jo bare drømmen», forteller 25-åringen til TV 2.

Selvlært talent

Da Gunstveit kom hjem fra turen, gikk han raskt til verks for å lære seg å synge. Aldri hos sangpedagog eller på musikkskole, men 13-åringen fant alt han trengte på YouTube.

– Jeg tenkte «Åh, dette kunne vært gøy å klare», så jeg satt bare hjemme og så på musikaler på YouTube, og prøvde å skjønne hva folk gjorde. Etterhvert skjønte jeg mer av hvordan ting hang sammen, så alt er bare selvlært egentlig, forklarer sørlendingen.

Til daglig jobber sangtalentet som gartner i Grimstad, og han har drevet sitt eget hagefirma i snart ett år. På vinteren, utenfor hagesesong, kjører han brøytebil og selger trær.

I tillegg jobber 25-åringen som ungdomsarbeider, er lokalpolitiker i Krf og har selv stått for oppsett av en teaterforestilling av Henrik Ibsens kjente verk «Terje Vigen» (på hele 43 vers), som han selv framførte som en monolog.

Som om ikke det var nok, kjøpte Gunstveit, som er oppvokst på gård, besteforeldrenes småbruk for ett år siden, og han har nettopp fått høner som må passes på.

– Jeg er litt rastløs av person, så jeg blir fort lei av hvis man må vente og takler dårlig stillstand, forklarer 25-åringen, som underveis i samtalen med TV 2 kjører bil på vei til neste hageoppdrag.

Den travle sørlendingen forteller samtidig at han innimellom også prøver å få til noen turer med kjæresten, som han beskriver som «svært tålmodig».

– Jeg er veldig heldig, skryter han.

THE VOICE: Erlend Gunstveit opptrer på The Voice. Foto: TV 2

Fikk overraskende telefon

Til tross for sangtalentet og mange fine tilbakemeldinger har 25-åringen aldri hatt så høy tro på talentet selv. Han ble derfor svært overrasket da han plutselig fikk en telefon fra The Voice.

– Da de ringte fra ITV, tenkte jeg: «Oi, hvordan vet de om det?», og så sa jeg vel egentlig nei noen ganger, fordi jeg hadde ikke troen på at jeg hadde noe der å gjøre, forteller han.

Samtidig innrømmer han at han alltid har hatt en liten drøm om å delta i en musikkonkurranse.

– Det er ikke noe å legge skjul på at helt siden Idol startet i 2003, så har det jo vært en sånn ting alle drømmer om. Det å kunne stå på en scene og konkurrere seg frem.

– Men jeg hadde lagt det litt fra meg og tenkte: «Nei, det blir aldri noe uansett». Men så ringte de, og da tenkte jeg at det ble for dumt å ikke bli med når de først ringer. Så jeg ble på en måte litt overtalt.

Slet med selvtillit

Gunstveit avslører også at han har skrevet litt egen musikk, men noe har alltid stoppet ham fra å fremføre det for andre.

– Jeg har skrevet en del, men det er det der med å ha selvtilliten til å bære det frem, og ha tro på seg selv og innse at man er god nok, det er jo utfordringen. Det er nok kanskje der det skorter litt, innrømmer han.

Akkurat hvor den dårlige selvtilliten kommer fra, er ikke 25-åringen sikker på, men som voksen har han blitt opptatt av å hjelpe andre til å få tro på seg selv.

– Kanskje du ikke mestrer skolen, ikke er den kuleste i klassen og ikke den beste fotballspilleren på laget, men du er jo bra for det. Kanskje blir du litt klassens klovn fordi det er det du klarer, noe som kan være superfint hvis du trives med det.

– Men det har vært veldig viktig for meg å fortelle og kunne gi andre en liten tommel opp i hverdagen. For jeg har kanskje ikke vært så veldig nøye med å gi det til meg selv, sier Gunstveit.

Han forteller imidlertid at konkurransen har vært til god hjelp for både talentet og selvtilliten.

– Det har vært helt fantastisk, egentlig. Man blir jo veldig bygd opp av både Matoma og de i produksjonen, så helt siden jeg kom inn døra der så har jeg følt at absolutt alle jeg har møtt har vært der for å hjelpe meg. Så det har vært hundre prosent positivt, forteller han.

– Første dagen etter at blindauditionen ble vist på TV, så fikk jeg utallige telefoner og meldinger av folk som digget det, men jeg satt selv og så etter feil og tenkte hva jeg kunne gjort bedre. Så sånn er jeg for så vidt ennå. Men jeg har på en måte skjønt av folk som ikke kjenner meg, at når de er så entusiastiske, så er det jo kanskje noe der, så det betyr veldig mye, sier han.

MENTORER: Yosef Wolde Mariam, Espen Lind, Ina Wroldsen og Matoma. Foto: Robert Holand/ TV 2. Foto: Robert Holand

To helt ulike musikksjangre

I dag er 25-åringen mest glad i to musikksjangre – som er ganske vidt forskjellige.

– Jeg har aldri hatt noen opplæring, så jeg har krysset veldig mange sjangere. Men det er to sjangere som har hengt litt igjen for min del, og den ene er musikalen, med veldig store problemstillinger som liv og død, krig, kjærlighetssorg og revolusjon og veldig store greier. Og så er det countryen på den andre siden, som løfter fram de små tingene i hverdagen som kan bety store ting.

I konkurransen er han også glad for rådene han har fått av mentoren, Tom «Matoma» Stræte Lagergren.

– Det har vært utrolig bra. Det er så nydelig, for jeg kjente jo ikke til så mange av de mentorene på forhånd. Jeg hadde hørt på musikken og digga det, men å bli kjent med han, det var helt supert. Jeg har heller ikke hatt så mye opplæring innen musikk, så det var deilig å få det av noen som kan det og vet hva jeg skal gjøre, sier han og legger til:

– Alle jeg møter spør meg om han er så hyggelig i virkeligheten som han virker på tv – og det er han. Et ekte menneske, og det synes jeg er supert, ler han.

MØTES I KNOCKOUT: Erlend Gunstveit (25) fra Grimstad og Daniel S. Granum (19) fra Krokkleiva. Foto: Robert Holand/TV 2

Ikke ny superstjerne

I fredagens episode av The Voice skal Gunstveit konkurrere i en knockout mot Daniel S. Granum. Mentoren Matoma kan kun velge én av dem videre til direktesendingene av musikkonkurransen, som starter neste fredag.

I motsetning til mange av sine konkurrenter i The Voice, er ikke Gunstveit så opptatt av å skulle bli en kjent artist. Han har heller satt seg noen andre mål med deltakelsen.

– Målet er for det første å skape følelser hos folk som sitter og ser på. Det er kanskje den beste tilbakemeldingen jeg kan få, enten om det er at de kan bli glad av å høre og se, eller om de kjenner på noen følelser som er litt triste eller vonde. Hovedmålet mitt er at det skal treffe, forteller han.

– Så du har ingen plan om å bli norges nye superstjerne?

– Hadde du spurt meg for ti år siden så hadde jeg svart «Jo, jeg skal bli superstjerne», men spør du meg nå så ser jeg jo hvor tøft det er. Og ikke bare hvordan situasjonen er nå (under korona journ.anm), men til vanlig også. Det er ikke så lett å kunne leve av musikken, hvis det ikke er noe mer enn bare musikken, og for min del er det bare musikken som betyr noe. At sangene skal treffe noen, eller gjøre at de får lyst til å danse, forteller Gunstveit og legger til:

– Men det deiligste med The Voice, er at jeg har fått blåst liv i drømmen min om at musikk faktisk kan være en stor del av livet mitt og ikke bare noe som jeg gjør på kveldene når jeg har lyst til å spille på gitaren.

