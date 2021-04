Politianmeldes etter overgrepsanklager på «Paradise Hotel»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at to deltakere anklaget Toby Johnson (21) for overgrep, bestemte den svenske «Paradise Hotel-»produksjonen at han måtte forlate programmet. Nå er hele sesongen fjernet fra Viaplay og Viafree.

I tirsdagens episode av svenske «Paradise Hotel» blir deltaker Toby Johnson sendt ut av programmet. Dette skjer samme uke som han returnerer til hotellet etter å tidligere ha blitt sendt ut av de andre deltakerne.

Denne gangen er det produksjonen som velger å sende han hjem etter at Johnson har gjort flere regelbrudd under innspillingen.

«Paradise Hotel»-deltaker Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) hevder nemlig at de ble utsatt for et overgrep inne på «Paradise»-hotellet, og at det var Johnson som sto bak.

Expressen omtalte saken først.

Gruet seg til episoden

SA NEI: Annie Dahlberg ga tydelig beskjed om at hun ikke ønsket å ha sex med deltaker Toby Johnson. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

I episoden sier Dahlberg tydelig at hun ikke ønsker å ha sex med Johnson, likevel tok han flere ganger sin hånd ned mot hennes underliv.

– Han gikk bare lengre og lengre. Han tok inn hånden og fingret, sier Dahlberg til Expressen.

I en annen situasjon pratet Johnson alene med Paatere. Da dro han ned hennes BH slik at brystene viste. Hun sa nei og ba han stoppe og mener det hele var et overgrep mot henne.

Hun uttrykker til Expressen at hun ikke var komfortabel med det som skjedde.

Dahlberg og Paatere forteller at de i ettertid har gruet seg til det skulle bli sendt på TV.

– Oppførte meg som en idiot

Kvinnene ble hentet ut fra huset for å snakke med produksjonen om hendelsene som hadde skjedd. Så vises det en samtale mellom en produsent og Johnson selv, der han får beskjed om at han ikke får bli.

– I denne situasjonen valgte vi at resultatet burde bli at deltakeren måtte dra. Vi anså at hendelsene var av en karakter der deltakeren ikke kunne bli værende, fordi det ikke var komfortabelt for de andre, sier Susanne Nylén som er pressesjef for Nent Group som står bak «Paradise Hotel».

ANGRER: Toby Johnson sier nå unnskyld til de to kvinnene Annie Dahlberg og Jennifer Paatere for det han gjorde. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

Nylén understreker at de har nulltoleranse for slik oppførsel under innspilling av programmet.

Johnson forteller i programmet at han angrer på det som har skjedd og sier at det aldri skal skje igjen.

Han sier også unnskyld til Dahlberg og Paatere:

– Jeg vil bare si at jeg er veldig lei meg for at jeg oppførte meg som en idiot. Annie og Jennifer, jeg vil virkelig si unnskyld og jeg mener det virkelig, sier Johnson.

Politianmelder saken

ANMELDELSE: Jennifer Paatere sier hun vurderer å politianmelde saken. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

Paatere forteller at hun flere ganger har måttet spole forbi deler av «Paradise Hotel»-sesongen ettersom det gir henne en klump i magen.

Nå er hele sesongen fjernet fra Viaplay og Viafree.

I ettertid av innspillingen har kvinnene blitt tilbudt hjelp hos psykolog, og de skryter av måten produksjonen har håndtert hele situasjonen på.

Det eneste de savnet var muligheten til å få snakke med de andre deltakerne og bearbeide det som skjedde etter at Johnson måtte dra.

Pressesjef for Nent Group beklager dersom de oppfattet det slik i ettertid, og håper det bare har vært en misforståelse dem imellom.

Paatere og Dahlberg har tidligere vurdert om de skulle politianmelde saken etter de hadde fått «landet» etter alt som hadde skjedd. Ifølge Expressen har Nent Group nå valgt å politianmelde hendelsen.