Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny!

Jeg har et dilemma. Jeg driver med drosjekjøring og skal bytte bil. Nå har jeg prøvd både Mercedes E-Klasse og BMW 5-serie. Jeg synes 5-serie som ladbar hybrid var kulere og mer komfortabel å kjøre. E-Klassen var ikke i nærheten av 5-serie Touring. Jeg synes også at BMW hadde de beste setene.

Så til dilemmaet: Hvem av disse har best kvalitet og holder lengst? Hva ville du valgt som drosje om du skulle kjøre den alene?

Håper du får tid til å svare. Mvh. Ehsan

Benny svarer:

Hei Ehsan – og takk for et interessant, men vanskelig spørsmål. Vanskelig på den måten at det har mange ulike aspekter ved seg, som må vurderes opp mot hverandre.

Men jeg tar utfordringen og gir deg mine tanker rundt dette med valg av ny taxi.

Jeg har mange ganger tenkt at om jeg hadde vært drosjeeier og kjørt mye selv, så skulle jeg i alle fall hatt en bil jeg hadde likt.

Kjører man kanskje 75.000 – 100.000 kilometer i året, og sitter i bilen 8 – 10 timer hver dag, da er komfort og gode seter kjempeviktig. Samt det at man trives med- og liker bilens kjøreegenskaper. Dette er jo veldig individuelt og styres i stor grad av smak, behag og følelser. Det virker som om du allerede har funnet din bil i BMW 5-serie.

Drosje var i mange år nærmest synonymt med Mercedes. E-Klasse er fortsatt en populær bil i den næringen.

I en drosje er jo dette med plass, komfort og enkel ut- og innstigning for passasjerene også viktig. Der tror jeg nok Mercedes E-Klasse trekker det lengste strået, tross alt. Det er rett og slett en større bil.

Når det gjelder den tekniske kvaliteten og driftssikkerheten, tør jeg ikke si at den ene er bedre enn den andre her. I vår brukergenererte brukbilguide, Eierne mener, ligger BMW 5-serie foran Mercedes E-Klasse, med henholdsvis 9,4 poeng mot 8,7 poeng, av 10 mulige.

Drosje var jo i mange år nærmest synonymt med Mercedes. Jeg tror derfor at en del forhandlere der er mer vant til å håndtere drosjer. At de rett og slett har litt mer tradisjon for dette i servicemarkedet. I alle fall var det slik tidligere, at enkelte forhandlere nærmest hadde spesialisert seg på dette med å betjene drosje-næringen. Om det fortsatt er slik vet du antagelig bedre enn meg.

Super-bloggeren fikk beslaglagt Lamborghinien

Ikke diesel?

Det jeg imidlertid stusser litt på er at du vurderer en ladbar hybrid. For en bil som kanskje går 100.000 kilometer i året, er jeg langt i fra sikker på om det er det smarteste valget. I mitt hode er dette det dårligste fra to verdener når man kjører langt og mye.

Elendig elektrisk rekkevidde og relativt høyt drivstofforbruk når strømmen er brukt opp. Selv om bilen selvfølgelig produserer noe strøm underveis, blir det ikke det samme som med fulladet batteri.

BMW 5-serie som drosje behøver slett ikke å være noe dårlig valg.

Her ville jeg definitivt vurdert en dieselbil. For det første er forbruket mindre. For det andre er drivstoffprisen også lavere. Jeg vet at din bransje, som flere andre, er skviset på marginer, og at det ikke har blitt enklere de siste årene. Så alt som bidrar til en økt bunnlinje, bør være kjærkomment.

Nå har jo riktignok den ladbare en prisfordel på grunn av lavere avgifter, men en på ladbar BMW 530e mot en 520d er ikke forskjellene så store. Men du får mer effekt for pengene med en ladbar bensinbil, i den grad det er viktig for deg og ditt bruk.

Kort oppsummert. Det virker som du har forelsket deg litt i BMW-en. Da mener jeg i utgangspunktet at du bør gå for den. I alle fall om du i tillegg mener den fyller resten av kravene du (og passasjerene) setter til en drosje.

Jeg har sett 5-serie som drosje, så de finnes allerede. Du kan jo ta en prat med eierne her og høre om deres erfaringer. Jeg mener også du bør finregne litt på hva som lønner seg av ladbar bensin kontra diesel her.

Ønsker deg lykke til med ny drosje!

Les også: Dette kan bli en svært viktig bil i Norge

Vi snakker om drosje som bruktbilkjøp i BroomPodden - som du kan spille av her:

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Bilpleieren skulle bare levere tilbake Ferrarien – så skjedde dette

Video: Er det OK å kjøre med vinterdekk om sommeren?