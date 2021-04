Hvordan endte sjøforsvarets stolthet opp som «tidenes» dyreste spiker?

Hva skjedde i kjølvannet av ulykken, da fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS», natt til 8. november i 2018?

Og hvorfor klarte man ikke å redde krigsskipet? Kunne havariet vært unngått?

Klokken 13 legger Statens havarikommisjon frem del to av sin rapport.

Grunnstøtte

Rapporten tar ikke stilling til skyld eller ansvar, men skal finne ut hva man kan lære av slike hendelser for å unngå at de skjer igjen.

Den første rapporten tok for seg hva som skjedde frem til selve kollisjonen.

Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ved ygarden i Hordaland mandag ettermiddag. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal

Den nye rapporten tar for seg hva som skjedde etter sammenstøtet - fra de to skipene traff hverandre, til fregatten ble ansett som tapt.

Stille fra politiet

Fremdeles er ingen stilt til ansvar etter kollisjonen.

Politiet har pekt på fire mistenkte: kaptein og los på tankskipet, vaktsjefen på fregatten og den som hadde vakt på sjøtrafikksentralen på Fedje.

Ingen tiltale er tatt ut, men politiet var ferdige med etterforskingen i slutten av mars i fjor. Det er nå opp til riksadvokaten om noen skal straffeforfølges.

Ikke mulig å redde

Raskt etter ulykken ble det klart at fregatten ikke var mulig å redde.

Det er selskapet Norscrap West er tildelt kontrakten med å hugge opp fregatten, og 8. februar hadde krigsskipet sin aller siste reise - fra Ågotnes til Hanøytangen på Askøy.

Stålet skal gjenvinnes, og det skrapingen overvåkes av Forsvarsmateriell.

Kranlekterne Rambiz og Gulliver under hevingen av fregatten. Foto: NRK/ Scanpix

Prislappen

KNM «Helge Ingstad» ble levert i 2009 og kostet 4,3 milliarder kroner.

Arbeidet etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS» - med å sikre, heve og transportere fregatten har kostet over 720 millioner kroner.

Samtidig mener Forsvarsmateriell at de har berget verdier fra 100-400 millioner kroner, og at dette kan brukes som reservedeler for de fire andre fregattene.

Søksmål

Selv om det juridisk ikke er noen som har fått skylden for ulykken, har staten saksøkt selskapet DNV GL, som hadde godkjent skipet.



Forsvarsdepartementet mener de er ansvarlige for at fregatten sank og ble totalskadet.



Kravet skal være på over 15 milliarder kroner. Havarikommisjonens rapport vil trolig gi svar i tvisten mellom staten og DNV GL.