Det er et mer eller mindre akseptert faktum at bilkjøp i utgangspunktet ikke er noen god investering. Det koster mye å kjøpe – og i mange tilfeller kan verditapet være brutalt.

Men noen få biler går mot strømmen. En av bilmodellene som nekter å falle noe særlig i pris, er Mercedes-Benz G-wagen – også kjent som Geländewagen / G-Klasse.

Den har vært med oss siden 1979, og var i utgangspunktet tenkt som militært og kommersielt offroadkjøretøy. Prisen var omtrent den samme som for flaggskipet S-Klasse – så dette var kostbare greier. Likevel var responsen overveldende.

Her hjemme ble den etterhvert kjent som "børstraktoren" i jappe-tiden på 80-tallet. G-Klasse var det ultimate symbolet på velstand.

Selv om det har vært diverse små og store oppgraderinger underveis, beholdt Mercedes grunnkonseptet helt fram til 2018. Først da, 39 år etter debuten, kom andre generasjon.

Holder seg godt i pris

Fordi etterspørselen er så stor, er også annenhåndsverdien god.

– Det er vel bare gammel Porsche 911 og G-wagen som holder seg godt i pris, sier salgsdirektør hos Autocenteret Fjeldstad, Bjørn Egil Fjeldstad.

Han har solgt G-wagen i 40 år, og butikken er blant de største i verden på akkurat denne modellen. Det er med andre ord mye kompetanse, her.

I bruktavdelingen viser han en G 55 AMG kompressor som er 16 år gammel. Prisen den står til nå, 769.000 kroner, er faktisk høyere enn da den var ny.

Akkurat det har en litt spesiell tilleggs-forklaring – som du kan høre mer om i videoklippet øverst i artikkelen.

Autocenteret Fjelstad AS har både nye og gamle G-wagen – og er blant de største forhandlerne i verden av det ikoniske merket.

Driftssikker

I tillegg til overlegne offroad-egenskaper, er det mange som setter pris på driftssikkerheten og at designet er mer eller mindre uforandret.

– Det fine med den gamle modellen, er at det er nesten ikke noe som går i stykker. Og grunndesignet har vært det samme hele veien. Fasongen er helt lik som før. Døra fra en 1979-modell, passer på en 2018-modell, fortsetter Fjeldstad.

Et eksempel på hvor trygg en slik investering virker på enkelte: En kunde som hadde arvet penger av moren sin, tok kontakt med Fjeldstad og ville ha to todørs G-wagen. Han investerte pengene i bil, i stedet for å sette dem i banken.

– Det er ikke farlig å bruke mye penger på bil, så lenge prisen holder seg, eller øker.

– Verdig en konge

Norske G-wagen-eiere virker godt fornøyde med bilene sine. I Brooms bilguide, der det er eierne selv som skriver om bilen sin, får G-wagen 7,9 av 10 mulige poeng. Slik uttaler én seg:

Verdens beste bil, INGEN bil i verden er bedre på det den kan best (komme seg frem i ulendt terreng) eller i design. G-Klasse er den kuleste, tøffeste, snobbete og mest eksklusive bilen du kan tenke deg. Passer like fint på jakt, på hytta, pengeinnkreving som på middag kos Kongen, hvis det skulle være aktuelt. Det absolutt kuleste er at den fortsatt har samme karosserifasong som den hadde når den kom i 1979, det vil si at du fint kan oppgradere eldre G klasser til å se omtrent "nye" ut.

Video: Plutselig kom det en telefon fra Saudi Arabia:

