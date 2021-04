Victor slet med å se kundene i øynene – nå er han kåret til Norges hyggeligste kassamann

Da 31 år gamle Victor Villemann Stange begynte som butikkmedarbeider for seks år siden, syns han det var uvant og vanskelig å se kundene i øynene.

Angst og depresjon hadde lenge preget deler av livet hans, men jobben på Rema 1000 ble et vendepunkt.

Norges hyggeligste

Det var ikke gitt at han skulle få jobben.

Etter et par år uten jobb, fikk han et intervju hos kjøpmannen Kent Bratlien Windahl, og ifølge Windahl ga ikke Stange det beste førsteinntrykket.

– Det var ikke det store potensialet der og da. Han møtte ikke blikket mitt, han så ned i gulvet da han pratet. Han var veldig sjenert og virket lite motivert.

Likevel valgte kjøpmannen å gi Stange en sjanse. Han har stor tro på å gi dem som faller utenfor samfunnet en ekstra mulighet. Men noen enkel overgang var det ikke.

– Det var en overgang fra to år hjemme hvor man ikke ser noen mennesker, til å se 200 mennesker hver dag. Det var skummelt når man ikke er vant til å se folk inn i øynene, forklarer Stange.

NORGES HYGGELIGSTE KASSAMANN: Victor Villemann Stange slik kundene er vant til å se han. Foto: Privat

– De første ukene var veldig dårlige. Han kom ofte for sent, det var mye tull og mange unnskyldninger, forteller Windahl, og forklarer samtidig at han så noe i Victor han hadde tro på.

– Det tok litt tid, men så var det som å skru på en bryter. Han begynte å se folk inn i øya, begynte å smile, og ble den fyren han er i dag.

Stange bekrefter at etter hvert som selvtilliten vokste, fant han mye glede i jobben. Så mye påvirket det han at han i dag mener jobben reddet livet hans.

– Virkelig. Det har vært en så stor forandring. Det er vanskelig å sette ord på hvor mye denne jobben har gjort for meg, forteller Stange.

Og kundene visste å sette pris på han, for blant de over 2500 nominerte til ukebladet «Hjemmets» kåring av Norges hyggeligste kassamann, gikk Stange helt til topps. En bragd han ser på som en stor ære.

– Det er helt uvirkelig. Jeg har ikke ord for det. Jeg er veldig takknemlig, sier Stange til God morgen Norge.

Mistet tvillingbroren

Selv om livet ser lysere ut i dag, har det tidligere bydd på mange utfordringer. 31-åringen ble født fire måneder for tidlig og forteller at det har påvirket store deler av oppveksten og livet.

– Det har vært en stor påkjenning i livet. Jeg har slitt sosialt, hatt utfordringer på skolen og har hatt konsentrasjonsproblemer, forteller Stange.

I tillegg mistet han tvillingbroren sin bare noen timer etter fødselen. Men med den nye selvtilliten fant han også styrken til å begynne å bearbeide tapet.

– Jeg har alltid hatt en skygge av lillebroren min. Det har vært vanskelig å håndtere. Hver bursdag jeg har hatt har vært ganske todelt. Jeg har tenkt mye på han.

MISTET TVILLINGBROREN: Etter 15 år besøkte Stange graven til lillebroren. Foto: Privat

Stange forteller at da han i fjor fylte 30 år, valgte han å ta tvillingbrorens navn som sitt mellomnavn – Victor Villemann Stange.

– Det er det største jeg har gjort i livet. Jeg besøkte graven for første gang på femten år. Jeg ble sittende en time å bare prate med han. Jeg fortalte han hva jeg har fått til i livet, jeg fortalte han om damer, og om vanlige ting, forteller han lattermildt.

– Jeg er så glad for at jeg gjort det.