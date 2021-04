Fredrik Skavlan gir seg

Annonseringen ble offentliggjort på hans egen facebookside tirsdag formiddag. Der skriver han at han tidligere i år informerte TV 2, SVT og YLE om at neste sesong med talkshowet «Skavlan» blir hans siste.

– Alt har sin tid. Også det som ble Nordens største talkshow, skriver han.

Fredrik Skavlan har hatt pappapermisjon, og Carina Bergfeldt har vikariert som programleder. Skavlan mener de har bevist at talkshowet lever videre på SVT uavhengig av ham.

– Sjeldnere slips og dress

– Noe som gir meg sjansen til å få være litt mer Fredrik, og litt mindre Skavlan, skriver han.

– Hva innebærer det at du skal være mer Fredrik, mindre Skavlan?

– For eksempel å gå sjeldnere i dress og slips, sier han til TV 2.

– Gjelder det kun privat, eller vil det dukke opp nye konsepter der du har en annen rolle?

– Om det skulle skje, behøver kanskje ikke stolene være like elegante og gulvene ikke fullt så blanke, sier han.

Fakta: Fredrik Skavlans karriere ABSOLUTT: TV-debuterte på sin 30 års-dag med dette direktesendte talkshowet, og ledet 141 sendinger på NRK 2 fra 1996 til 1997. FØRST & SIST: Skapte og ledet NRK 1s fredags-talkshow, som gikk i totalt 236 episoder fra1998 til 2007. SKAVLAN: Den svensk/norske varianten av formatet startet som en SVT-produksjon i januar 2009. NRK var med for fullt fra høsten 2009, mens TV 2 ble valgt som norsk distributør fra og med høsten 2018. Totalt har Fredrik ledet 284 Skavlan-programmer før finale-sesongens 12 programmer kommende høst. Skavlan er Nordens største talkshow, men også et av Europas lengstlevende. Foruten SVT, NRK og TV 2 har det også vært distribuert av YLE, DR og BBC. Showets internasjonale Youtube-kanal har i underkant av 300 000 abonnenter utenfor Norge og Sverige, med intervjuer sett opptil 14 millioner ganger. Skavlan produseres av Monkberry og spilles inn i Stockholm, Oslo, London og New York. Blant Fredriks internasjonale intervjuobjekter gjennom årene finner man: Bill Gates, Taylor Swift, Woody Allen, Bill Clinton, Adele, John McEnroe, Isabella Rossellini, Lena Dunham, Desmond Tutu, Kofi Annan, Rod Stewart, Seth Meyers, Dalai Lama, Bruno Mars, Mads Mikkelsen, Shakira, Bill Clinton, John Legend, Ian McEwan, Alica Vikander, Kanye West, Bruce Springsteen, Will & Jada Smith, Emma Thompson, Bob Geldof, Pamela Anderson, Thomas Piketty, Paul Auster, Al Gore, Garry Kasparov, Jay Z, Kylie Minogue, David Attenborough, Chris Rock, Malcolm Gladwell, Christiane Amanpour, John Cleese, Jordan B Peterson, Kevin Costner, Melinda Gates, Rihanna, Uma Thurman, Alicia Keys, Pelé, Justin Bieber, Tony Blair, Nicole Kidman, Cat Stevens, Malala Yousafzai, Richard Dawkins, Alan Alda, Goldie Hawn, Sting, Ricky Gervais, Naomi Klein, Bianca Jagger, Jared Leto, Gordon Ramsey, Robbie Williams, Jonathan Franzen, Marianne Faithfull, Amy Winehouse, Paul Simon, Tony Blair, Salman Rushdie og Paul McCartney.



– Det er mange som vil spørre seg om du angrer på valget du tok om å gå fra NRK til TV 2.

- Jeg har aldri angret på det, siden motstanden i Norge bidro til ny giv og bedre programmer. At vi valgte å tre ut av avtalen handlet om at vi dessverre ikke fikk til distribusjonen. Rent innholdsmessig har TV 2 vært en super samarbeidspartner, sier Skavlan

På spørsmålet om programmet hadde levd lenger hvis han ikke hadde byttet kanal, svarer han at 25 år er en grei økt for en talkshowvert.

Vil savne kollegaene

– Gjennom alle disse 25 årene. Hva har gjort mest inntrykk på deg?

– Menneskene jeg har fått jobbe med, svarer han kontant. I facebookinnlegget skriver han at det er mye han kommer til å savne med jobben.

«Gjestene, selvsagt. Publikum. Seerne jeg kommer i prat med i butikken. Men aller mest den fokuserte profesjonaliteten til medarbeiderne mine, for eksempel natten før en innspilling i New York, over den tolvte kaffekoppen idet en gjest har hoppet av»

– En av de aller største

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 takker Skavlan for innsatsen.

– Først og fremst skal vi gi en stor honnør til talkshow-kongen Fredrik Skavlan. Det han har skapt gjennom alle disse 25 årene har vært formidabelt. Han vil for alltid være en av de aller største når TV-historien skal skrives, sier Rønningen til TV 2.

– Skavlan har vært et godt og profilskapende program for TV 2. Fredrik har hatt gjester og historier vi aldri hadde fått på TV 2 uten Skavlan. Vi gleder oss til høstens sesong, hvor vi er sikre på at Fredrik kommer til å gi seerne en sterk avslutning på sin lange talkshow-karriere.

Skavlan går løs på den siste sesongen med «Skavlan» denne høsten med stor glede.

– Den gjør jeg i trygg forvissning om at samtalen fortsetter, også uten meg, avslutter programlederen innlegget.