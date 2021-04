Røk ut: – Jeg sto der og så dum ut

I Kompani Lauritzens sjette program var det VGTV-profil Vegard Harm som måtte forlate Setnesmoen leir, etter en noe forvirrende dimmekamp mot jevnaldrende skuespiller Carl Martin Eggesbø (25).

Til TV 2 forsøker Harm å beskrive oppgaven så godt han klarer:

– Vi skulle flytte noe dynamitt og noe flammer fra ett podie til et annet, og du kunne ikke ha mer flammer enn dynamitt, for da sprengte det. Det var det jeg fikk med meg, skjønte og forstod, forklarer 25-åringen over telefon etter konkurransen.

– Jeg sto jo der med tralla og så dum ut. Veldig kjipt å ryke på det. Men, det var jo det jeg visste da jeg kom inn hit, at jeg er dårlig på problemløsing og logistikk. Så det var ikke noe sjokk sånn sett, fortsetter han.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst i saken.

DUELLANTER: Carl Martin Eggesbø og Vegard Harm hadde begge lavest sammenlagt poengscore. Foto: Matti Bernitz/TV 2

På spørsmål om hva som gikk galt, ramser Harm opp hele oppholdet på Setnesmoen leir.

– Du har blitt gassa i hjel, vært på en båt, blitt skutt med paintball, ligget ute, kollapset på Rampestreken, gått med 74 kilo på ryggen – og så skal jeg ryke fordi jeg ikke klarer å plassere noen pappflammer på riktig podie?! Den er god. Den er god! Da drar jeg hjem, sier han litt frustrert, men samtidig litt fornøyd.

– En trygg havn

25-åringen fikk en tøff start på det militære regimet i Åndalsnes. Kun få timer etter ankomsten fikk Harm et sammenbrudd, og var klar for å pakke sekken og dra hjem før det hele hadde startet.

– Hadde noen kommet med en bil og sagt «sett deg inn», så hadde jeg stupt inn, låst døra og lagt meg bagasjerommet for å gjemme meg for fenriken. Men, det er ingen mulighet å komme seg ut derfra egentlig. Man er litt fanget der inne.

OPPDRAG: Carl Martin Eggesbø og Vegard Harm under båtoppdraget. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Nå er det Harms andre halvdel, Panelet-kollega Morten Hegseth (35), som må forsvare VGTVs ære på Setnesmoen leir.

Han tror kompanjongen kommer til å klare seg fint uten ham, og skryter av Hegseths sterke psyke.

– Det har vært veldig viktig for meg å ha Morten der. Jeg kjente ham best, og han har vært en trygg havn. Han er sterkere enn meg psykisk, så jeg hadde tenkt at han skulle være her lengre enn meg. Det skjedde jo, så jeg hadde rett. Vi kranglet om det på hotellrommet før vi kom hit.

«NORM»: Morten Hegseth blir trøstet av gjengen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Ble splittet

Men, det er én spesiell ting Harm har stusset over under innspillingen av Kompani Lauritzen.

– Det som var litt rart, var at vi ble splittet da vi kom inn her. Plassert på forskjellige rom, og vi var nesten aldri på samme lag. Vi har hatt hverandre der hele tiden, men vi har ikke vært sammen konstant – noe som kanskje har vært sunt for oss, sier Harm, og avslutter:

– Jeg trengte å lære nye mennesker å kjenne. Bo sammen med noen som jeg ikke var helt trygg på. Drite ved siden av andre mennesker. Jeg har brutt veldig mange barrierer, så nå kan jeg gå naken ned til Åndalsnes sentrum.

Se Kompani Lauritzen lørdager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.