Advarer etter skrekkfunn i toåringens mage: – Har du dette hjemme, så få det ut

Bare flaks gjorde at en russisk gutt overlevde etter at han svelget 209 magnetkuler.

Kirurger ved Research Institute of Emergency Pediatric Surgery and Traumatology i Moskva fjernet nylig 209 magnetkuler fra magesekken til en to år gammel gutt.

Newsweek skriver at kulene ble fjernet én etter én under et endoskopisk inngrep.

Det tok hele to timer før alle kulene var ute av kroppen.

Toåringen skal ha hatt kulene i magen i to måneder før foreldrene tok kontakt med en lege etter at de oppdaget at han hadde svart avføring.

Dette kan være et symptom på indre blødning.

Etter å ha kontaktet legen, la de ifølge russiske Mir TV også merke til at fargerike metallballer dukket opp i avføringen hans.

Gutten ble sendt til sykehuset i hui og hast, hvor et røntgenbilde viste at magesekken var full av magnetkuler som hadde klistret seg sammen til én stor klump.

ENDELIG UTE: Et bilde av alle kulene som hadde samlet seg i magesekken. Foto: Research Institute of Emergency Pediatric Surgery

Flere av kulene var blitt deformert av magesyre, og hadde derfor skarpe kanter som laget rifter i magesekken og forårsaket den indre blødningen.

Kulene, som ifølge kirurgene kaller «potensielt dødelige», var en del av en leke som gutten hadde lekt med.

Umulig å fjerne hele klumpen

Det var barne- og endoskopikirurg Anastasia Kharitonova som hadde ansvaret for å få kulene ut så raskt som mulig.

I en pressemelding fra helsedepartementet i Moskva advarer hun og sier at magneter er livsfarlige hvis de svelges.

– Det viste seg å være umulig å fjerne alle kulene på en gang fordi klumpen var for stor, forteller hun, og sier at hun kun klarte å fjerne mellom én og fire kuler om gangen og at magnetismen gjorde at kulene festet seg til verktøyet som skulle fjerne dem.

Ettersom alle kulene havnet samme sted i kroppen, var gutten svært heldig.

– Det kan oppstå situasjoner som er enda farlige, for eksempel hvis magnetene havner mer enn ett sted, som forskjellige segmenter av spiserøret eller tarmene. Da kan de tiltrekkes hverandre, skade vevet og borre seg gjennom det. En slik situasjon kan føre til alvorlig bukhinnebetennelse, sier hun.

Gutten er i god form etter operasjonen, som beskrives som en suksess.

– Få dem bort

I 2016 kjempet en amerikansk toåring, Ava Kendall, for livet etter å ha svelget ni magnetkuler, som opplevde akkurat dét Anastasia Kharitonova advarte om.

Hun kom fra det hele med livet i behold, men Texas-familien gikk ut og advarte andre foreldre mot å ha magneter hjemme.

– Magneter finner hverandre, selv gjennom hud. De hadde gravd seg inn i organene hennes og laget hull. Hun har kjempet for livet, sa Avas mor Lexi Kendall til den lokale tv-kanalen KTRK.

Og:

– Ikke ha magneter, og om du har det, få dem bort. Det er ikke nok å ha dem på toppen av en bokhylle eller på kjøleskapet, sa hun til kanalen.

I fjor havnet et en australsk jente på operasjonsbordet etter at hun hadde svelget 32 lignende metallkuler.