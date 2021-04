Nytt samarbeid har ført til full ordkrig mellom Eliteserie-klubber: – Det der er helt sykt å si!

Et nytt samarbeid i norsk fotball er bakgrunnen for at Stabæk- og Vålerenga-ledere plutselig fyrer løs mot hverandre.

Østkant-klubben Grorud, midt i «Vålerenga-land», har nemlig inngått en treårsavtale med vestkant-klubben Stabæk.

Midt oppe i det hele, står mangeårig Grorud-trener Eirik Kjønø som i vinter ble assistenttrener i nettopp Stabæk.

Det er at han deler sine erfaringer med Vålerenga som Grorud-trener som nå provoserer. I et intervju med TV 2 tar Kjønø sats mot Oslo-klubben og det han opplevde som lite samarbeidsvilje i Oslo øst.

– Hvis du ser på beliggenheten, så ville det kanskje vært naturlig at Grorud samarbeidet med Vålerenga. Men jeg jobbet i Grorud i syv år, og jeg opplevde aldri noen intensjon fra Vålerenga om å få til noe ekstra. Det var aldri noe ønske om å bygge noe spesielt. Det er rart når de sier de er en Østkant-klubb, for det føles ikke sånn ut når du jobber i Grorud, hevder Eirik Kjønø.

Han håper det vekker oppsikt at Grorud nå inngår et samarbeid med nettopp Stabæk.

– Jeg håper Vålerenga blir litt irritert og sjokkert over at Grorud gjør dette nå. Så må Vålerenga kanskje gå i seg selv og kanskje bygge noe større med andre klubber. For om de gjør det, så er det synd for Stabæk og bra for Vålerenga, sier Kjønø.

Slår kraftig tilbake

At Vålerenga blir irritert, har Eirik Kjønø rett i. Men det skyldtes først og fremst at sportssjef Jørgen Ingebrigtsen føler kritikken er totalt uberettiget.

– Hva er dette her for noe? Er dette Stabæks forsøk på å endelig få litt spaltemeter etter å ikke ha vært i spaltene gjennom vinteren? Så skal altså Eirik Kjønø rote opp i gammel moro fordi de er blitt helt kjønnsløse etter at Inge Andrè Olsen sluttet som sportssjef der ute... Nei, det der er helt sykt å si, sier Vålerenga-sportssjefen.

Konfrontert med Ingebrigtsens reaksjon, blir Eirik Kjønø overrasket.

– Det der blir bare for usaklig til at jeg skal gidde å kommentere det. Poenget mitt er at jeg stusser på at Vålerenga ikke har vært mer interessert i Grorud. Det står jeg for fortsatt, sier han.

Jørgen Ingebrigtsen lar også TV 2 få høre det:

– Dette virker som den årlige drittpakken mot Vålerenga. Og så står dere der og biter på som et nyttig mikrofonstativ, sier han.

Hevder det er årelang frustrasjon

VIF-sportssjefen mener Groruds egne spillerstaller de siste årene viser at Eirik Kjønø sitter med dårlige kort i sin kritikk av Vålerenga.

– I 2019 hadde Grorud sju eks-VIF-spillere i stallen. I fjor hadde de ni. Også i år har de ni tidligere VIF-spillere i stallen, sier han.

En undersøkelse TV 2 har gjort via NFFs egne hjemmesider, viser at henholdsvis seks og åtte tidligere VIF-spillere fikk spilletid for Grorud i henholdsvis 2019 og 2020.

Eirik Kjønø mener argumentasjonen til Ingebrigtsen ikke holder mål.

– Stort sett er jo dette spillere som ikke har fått fornyet tillit i Vålerenga eller som har blitt avskjediget. Dette har vært spillere som har vært fritt fram for alle klubber å hente. Dette er ikke spillere som vi har fått som en følge av at vi har hatt et samarbeid med Vålerenga. Poenget mitt er at jeg synes det er rart at Vålerenga ikke vil lage noe spesielt med Grorud i Groruddalen, sier Kjønø.

Begge understreker at de har hatt et godt samarbeidsklima tidligere. Men akkurat nå skinner det gjennom at Ingebrigtsen lar seg irritere.

– Det er irriterende, ja. Jeg har hatt en god dialog med Axel (Bergo, Grorud-trener). Grorud gjorde en kjempejobb med å holde dialogen med Oslo kommune på vegne av Oslo-klubbene når det gjaldt smittevern nylig. De gjorde en kjempejobb med å holde oss oppdatert. Da er det irriterende at Eirik skal komme med dette nå, sier Ingebrigtsen.

Selv hevder Eirik Kjønø at kritikken han kommer med nå, er et utløp for flere år med frustrasjon. I 2017 offentliggjorde Vålerenga og Grorud at de hadde inngått et samarbeid, men Kjønø er klar på hva han som A-lagstrener i Grorud føler han fikk ut av det:

– Ingenting. Det må jeg innrømme. I 2018 lånte Vålerenga ut to spillere til Bærum. Da jeg tok kontakt og lurte på hva som skjedde, fikk jeg beskjed om at samarbeidet mellom klubbene kun var på akademi-nivå, sier Kjønø.

Som Grorud-mann hadde han ønsket seg en mer eksklusiv avtale med Vålerenga.

– Vålerenga samarbeider med mange klubber, men avtalene er veldig like. For Vålerenga er Grorud hvilken som helst klubb. Du kan ikke bare signere en avtale, ha et slags trenerforum og ha gode intensjoner. Det må investeres over tid og være en del av noe større, sier han.

Anklager Grorud for brudd på overgangsreglement

Riktignok påpeker både Kjønø og Grorud at de har hatt gode relasjoner til folkene i Vålerenga, men mener samarbeidsavtalen mellom klubbene ikke har fungert godt nok i praksis.

Jørgen Ingebrigtsen mener han sitter på ytterligere dokumentasjon som gjør at Kjønø har en dårlig sak.

– 7. mars 2019 tilbydde vi dem Kristoffer Klaesson. Da var de ikke interessert. I juni 2019 tilbydde vi Leo Cornic, som de riktignok kjøpte senere. I juli 2019 tilbydde vi dem Harald Martin Hauso, men heller ikke det var de interessert i. Alt jeg snakker om her kan jeg dokumentere, sier Ingebrigtsen.

Ifølge han var det også Vålerenga som tok initiativ til at Thomas Elsebutangen skulle gå fra nettopp Vålerenga til Grorud.

– Vi fortsatte å møte Grorud utover høsten. Så nærmet overgangsvinduet seg og det begynte å bli mer og mer stille fra dem. Men så stjal de plutselig Christos Sefeires fra oss på ureglementert vis der de brøt NFFs overgangsreglement. De informerte ikke oss om det engang. Vi rapporterte ikke det inn til NFF heller, selv om det er et kraftig brudd på overgangsreglementet. Eirik Kjønø kom selv og ba unnskyldning, hevder Ingebrigtsen.

– Han drar den, ja, sier Eirik Kjønø når han blir konfrontert med opplysningene.

– Vi mener vi ikke har brutt noen regler der, men at han drar en slik enkeltsak med fullt navn i media synes jeg han kunne holdt seg for god til. Jeg synes det er unødvendig og uproft, sier Kjønø.

Nevnte Kjønø mener et annet eksempel på at det har vært vanskelig å få noe ut av Vålerenga-samarbeidet, har vært at klubbene har spilt få treningskamper mot hverandre. Den eneste kampen mellom klubbene de siste årene, var i oppkjøringen til fjorårets spesielle sesong.

– Svarene vi har fått de siste årene har vært at de har vært fullbooket med andre kamper. Noe slikt bør ha vært en del av et samarbeid, men det har det ikke vært, hevder Kjønø.

Det er nok en påstand der partene er langt unna hverandre.

– I 2019 var Grorud i PostNord-ligaen. Da var det ikke naturlig å spille mot dem. I fjor høst, før Eirik sluttet i Grorud, tilbød jeg Grorud treningskamp den 12. februar. Også til Axel har jeg tilbydd kamp i år, den 21. april, den 25. april og 28. april, sier Ingebrigtsen.

– Men kunne Vålerenga tjent på å ha en mer eksklusiv avtale med en klubb i stedet for å ha flere forskjellige samarbeidsklubber?

– Da vet jeg ikke hvorfor Kjønø mener han skal være eksklusiv. Da vi inngikk et samarbeid med Grorud i 2017, var det vår første samarbeidsavtale. Det må jo være eksklusivt. Her tror jeg bare at Eirik Kjønø har sin egen agenda vestover, sier Jørgen Ingebrigtsen.

Har hatt samtaler med Vålerenga og Lillestrøm

I Grorud er man uansett svært glad over at en treårsavtale med Stabæk endelig er på plass.

– Dette er noe vi har snakket om i lang tid: Vi har ønsket en mer konstruktiv avtale enn det vi har hatt. Så har det vist seg å være vanskelig å få til noe materialisert med Lillestrøm og Vålerenga. Men når Eirik gikk til Stabæk, så var det mer naturlig for vår del å rette blikket dit, sier Grorud-general Richard Pedersen.

VINN-VINN: Richard Pettersen i Grorud og Torgeir Bjarmann i Stabæk tror begge klubbene kommer godt ut av det splitter nye samarbeidet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi har allerede prøvd med Vålerenga, der vi hadde et år eller to med samarbeid. Men der var ikke inngangen like mye vinn-vinn. Da har vi prioritert det vi mener er best for vår del, istemmer utviklingsleder Torgeir Helgen i Grorud.

Samarbeidet mellom Stabæk og Grorud innebærer blant annet at Eliteserie-klubben skal betale 50 prosent av en stilling som spillerutvikler i Grorud.

Tidligere LSK-helt Torgeir Bjarmann, nå sportssjef i Stabæk, føler seg trygg på at begge klubbene skal komme styrket ut av avtalen.

– I bunn og grunn handler dette om utvikling av unge spillere. Vi tror denne avtalen vil komme begge klubbene til gode, sier Bjarmann.

Tilbake i Vålerenga sitter Jørgen Ingebrigtsen. Til tross for påstandene fra Eirik Kjønø, finner han trøst i sine egne rekker.

– Jeg trodde jeg var ferdig med årets Vålerenga-drittpakke. Tidligere har de vært bitter i Lillestrøm og bitter i Molde. Nei, jeg skulle ønske flere var som Henrik Udahl. En som virkelig har gjort jobben selv, sier Jørgen Ingebrigtsen.