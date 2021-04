Her ble den siktede sønnen pågrepet

Mannen som er siktet for drapet på sin far, advokat Tor Kjærvik (70), ringte politiet og ba dem hente ham ved Njårdhallen i Oslo.

Det bekrefter både politiet og siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden, til TV 2.

Klokken var nærmere 21.00 tirsdag i forrige uke da flere naboer hørte skudd fra huset til advokat Kjærvik og samboeren på Røa.

Kort tid senere ringte flere personer til politiet. En av dem var Kjærviks samboer.

Mange patruljer

Hun var til stede da Kjærvik ble skutt og drept. Samboeren har forklart at også hun ble forsøkt drept, men at hun kom seg unna.

En annen som ringte politiet, var Kjærviks sønn, som i avhør han knyttet seg til hendelsen. Han er siktet for drap og drapsforsøk.

Sønnen ønsket å møte politiet ved Njårdhallen, som ifølge Google Maps ligger 30 minutters gange – eventuelt 8 minutters kjøring – fra åstedet.

TV 2 vet at det var omkring fem politipatruljer utenfor Njårdhallen i forbindelse med pågripelsen, som skjedde bare noen minutter etter klokken 21.00.

Politiet hadde også en hundepatrulje på stedet.

Både advokat Elden og politiadvokat Anne Marie Hustad opplyser at selve pågripelsen skjedde helt uten dramatikk.

STILLE OG ROLIG: Pågripelsen på denne parkeringsplassen skjedde uten dramatikk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Elden ønsker ikke å si noe om hvorfor siktede beveget seg fra åstedet til Njårdhallen, eller hvordan han kom seg dit.

Flere våpen

Siktede har forklart seg om en langvarig familiær konflikt, ifølge Elden.

Politiadvokat Hustad opplyser at politiet vil be om en full judisiell undersøkelse av siktede. En slik undersøkelse brukes blant annet til å avgjøre om han er strafferettslig tilregnelig.

«Det er ikke mulig å ta stilling til spørsmål om straffskyld før den judisielle observasjonen er avsluttet. Jeg har forståelse for at politiet finner det riktig og nødvendig å gjennomføre dette i saken», skriver Elden.

ÅSTEDET: Politiet satte raskt opp sperrebånd også på baksiden av Tor Kjærviks hus på Røa. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dagen etter pågripelsen satt siktede i et mange timer langt avhør. Politiet ønsker å gjøre nye avhør av ham, og både politiet og Elden håper det vil skje så fort siktedes helsetilstand er god nok.

Politiet har ransaket hjemme hos den siktede sønnen i Kongsberg. I forbindelse med undersøkelsene har de beslaglagt flere våpen, deriblant det de mener kan være et drapsvåpen.

Ifølge VG er det snakk om en pistol.

Både politiet og siktedes mor forteller at sønnen, som er i 30-årene, har vært medlem av en skyteklubb.

Moren har tidligere uttalt til TV 2 at hun og sønnen ikke hadde kontakt de siste to årene, og at hun opplevde ham som veldig syk.

I forrige uke ble siktede varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt to ukers medieforbud.