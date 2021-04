Adoptivmorens hemmelighet avslørt av tilfeldighet: – Hele familien er knust

Connie Smith (54) ble avslørt etter at politiet oppdaget en liten blodflekk på jentas rom i Emmet i Idaho.

FUNNET DØD: Åtte år gamle Taryn Summers. Foto: Politiet

Tre dager tidligere, 12. april, ringte Connie Smith politiet i småbyen og hevdet at Taryn Summers hadde rømt hjemmefra.

Etterforskerne oppdaget ifølge AP at også jentas to eldre søsken, Tristan Conner Sexton (16) og Taylor Summers (14), var meldt savnet.

16-åringen rømte hjemmefra i september, mens 14-åringen rømte i oktober.

Barna ble i 2019 plassert i Smiths hjem etter at deres biologiske mor ifølge East Idaho News ble arrestert fordi samtlige barn testet positivt på harde stoffer.

Unnlot å varsle

Politiet mener at Taryn Summers ble drept.

Smith ble først siktet for forsettlig drap, men denne siktelsen er nå frafalt.

Politiet er likevel sikre på at Connie Smith visste at adoptivdatteren var drept, og har siktet henne for å ikke ha varslet om et dødsfall eller forbrytelse, samt for å ha ødelagt eller skjult bevis i forbindelse med dødsfallet.

Påtalemyndighetene sier at 54-åringen, som er varetektsfengslet mot en kausjon på over seks millioner kroner, trolig vil bli siktet for flere straffbare forhold de kommende ukene.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan hun stiller seg til anklagene.

Avslørt av teppe og bloddråpe

Det var under en ransakelse av Connie Smiths hus at etterforskerne oppdaget at en bit av et teppe på Taryn Summers rom var blitt klippet av.

Smith forklarte dette med at jenta hadde gjort fra seg på gulvet og at det var umulig å vaske bort flekken.

Det ble også funnet en liten dråpe blod på jentas soverom.

Etterforskerne slo da alarm, og under en ny ransakelse ble åtteåringen funnet død i bilen som stod i Connie Smiths garasje.

Taryns tante, Jennifer Sexton, har opprettet en GoFundMe-side for å samle inn penger til jentas begravelse.

– Dette er et forferdelig tap for min søster, min familie og meg. Vi er fullstendig knust etter å ha mistet et familiemedlem som var så ungt, på en så tragisk måte, skriver hun.

Fortsatt på rømmen

Avdødes storesøsken er fortsatt på rømmen.

Begge har fortalt at de ikke hadde kontakt med lillesøsteren, og at de ikke er i fare.

– Politiet har vært i kontakt med Taylor, og tror ikke at han er i fare. Familien har vært i kontakt med Tristan Sexton, og politiet tror ikke at han er i fare, sier sherriff i Gem County, Donnie Wunder, til East Idaho News.