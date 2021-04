Mol og Sørum til finale i Cancún etter opphenting

Anders Mol og Christian Sørum spiller tirsdag finale i verdensserien i sandvolleyball. Det ble 2-1-seier over Ondrej Perusic og David Schweiner i semifinalen.

Nordmennene tapte første sett mot tsjekkerne med 14-21, men slo deretter tilbake med å vinne de to neste med henholdsvis 21-14 og 15-9.

Turneringen avvikles i Mexico og sendes på TV 2 Sport 2.

– Det er alltid en tøff oppgave å havne etter tsjekkerne etter at de vant i Doha. Vi kjempet helt til slutt. Det var sterkt av oss. Både Christian og jeg hater over alt annet å tape. Det er trolig det som gjør oss til et av de vanskeligste lagene å spille mot, sa Mol til volleyball.world.

Finalemotstandere blir Cherif Samba og Ahmed Tijan fra Qatar.

– Det er alltid gøy å møte Norge. Vi møter et av de beste lagene i verden, sa Samba.

Turneringen er den første nordmennene spiller på halvannet år. Mol har slitt med skade i flere måneder. Dette er den første av tre turneringer på rappen i Cancún. De gjennomføres i en smittevernboble.

Sørum og Mol er den største favoritten til å ta OL-gullet i Tokyo senere i år.

