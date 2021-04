– Behovet er større enn noensinne

– Jeg tror vi kan si at de strenge tiltakene nå viser en effekt. Det har vært en jevn nedgang de siste ukene, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, til TV 2.

De siste ukene har smittetallene i Norge sunket, og regjeringen lettet i forrige uke på de strenge, nasjonale tiltakene som ble iverksatt i mars.

Nakstad legger imidlertid til at det fortsatt er viktig å følge regler og restriksjoner for å unngå en ny smitteoppblomstring. Til tross for at mange eldre og sårbare grupper nå er vaksinert, har nemlig presset på helsevesenet økt.

– Det er veldig mange i yngre aldersgrupper som også legges inn på sykehus, sier den assisterende direktøren i Helsedirektoratet.

Meldinger om blodpropp

Dersom smittetallene holder seg lave vil regjeringen etter to-tre uker vurdere å gå videre til neste trinn i gjenåpningsprosessen. Nakstad poengterer at jo lavere smittetallene er ved gjenåpning, desto lavere vil risikoen være for en ny oppblomstring av smitte.

– Da kan man tillate seg å gå videre til neste steg i planen, sier Nakstad.

En annen viktig faktor for gjenåpning av samfunnet er vaksinasjon, og at en betydelig andel av befolkningen etterhvert er vaksinerte. Samtidig som det er klart at Norge får 1,2 millioner ekstra doser med Pfizer-vaksinen, er det knyttet usikkerhet til Janssen-vaksinen.

Årsaken til usikkerheten er at det ble meldt om lignende bivirkninger også for denne vaksinen, som for AstraZeneca-vaksinen. Seks Janssen-vaksinerte personer i USA utviklet blodpropp i løpet av de 16 første dagene etter å ha tatt vaksinen. Alle var kvinner mellom 18-48 år.

Likhet med AstraZeneca

Tirsdag ettermiddag vil EUs legemiddelbyrå (EMA) holde en pressekonferanse der de kommer med en oppdatert anbefaling om Janssen-vaksinen. Den ble først godkjent for bruk 11. mars.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier avgjørelsen blir svært spennende. Han tror det også vil kunne komme oppdaterte tall fra USA på antall registrerte blodpropptilfeller under pressekonferansen.

– Det man nå diskuterer er om det er likheter mellom AstraZeneca og Janssen-vaksinen, sier Madsen.

– Pandemien løper løpsk

Fagdirektøren er spent på utfallet av dagens pressekonferanse, og understreker behovet for flere vaksinedoser, særlig i land der pandemien er ute av kontroll.

– I en del land løper pandemien helt løpsk, og behovet for vaksiner er større enn noen sinne. For hver nye vaksine som kommer blir det større produksjonskapasitet, og situasjonen blir bedre, sier Madsen.

Pressekonferansen fra EMA er foreløpig planlagt til klokken 17.00 tirsdag.