Krypskytter trampet i hjel av rasende elefanter

I en pressemelding skriver Kruger nasjonalpark at en person er funnet omkommet i Phanebi-delen av parken.

En annen person er blitt arrestert etter å ha forsøkt å stikke av fra vaktene, mens en tredje person klarte å komme seg unna.

Trioen ble oppdaget under en rutinekontroll i nasjonalparken, som er det største viltreservatet i Sør-Afrika.

– Tre personer ble oppdaget av vaktene og forsøkte å flykte, men vaktene ba om bistand fra luftvåpenet og K9-enheten, sier KNP-talsmann Isaac Phaala til Times Live.

K9-enheten, som består av hundeførere og deres sporhunder, jobber utelukkende med å bekjempe krypskyttere i Sør-Afrika.

ETTERTRAKTET: Nasjonalparkens neshorn blir stadig ofre for krypskyttere. Foto: Siphiwe Sibeko/AP

Kastet fra seg øks

De tre kastet fra seg ei rifle og en øks – og løp rett inn i en elefantflokk som skal ha vært i ferd med å pare seg.

Krypskyttere bruker ofte øks for å hogge hornene av neshorn for å selge dem for svimlende summer på svartebørsen.

– Den arresterte har informert om at de møtte en flokk elefanter da de skulle rømme, og at han ikke var sikker på om kompanjongen kom seg unna, skriver de i pressemeldingen.

Mannen kom seg ikke unna, og nasjonalparken opplyser at mannen ble funnet av en vakt etter å ha blitt trampet i hjel av de rasende elefantene.

Langvarig problem

I pressemeldingen tar nasjonalparksjef Gareth Coleman et oppgjør med krypskytterne, som har vært i et problem i lang tid.

– Det er uheldig at et liv gikk tapt. Bare gjennom disiplin, teamarbeid og utholdenhet kan vi bidra til å få slutt på neshorns-krypskyting i KNP, skriver han.

Og:

– Jobben mot krypskyttere er alles ansvar. Den truer jobben til mange, og ødelegger familier og tar opp tid og ressurser som kunne gått til annet.

I 2009 ble en mistenkt krypskytter, som skal ha vært på jakt etter neshorn, ifølge BBC både trampet i hjel av elefanter og spist av løver i nasjonalparken.