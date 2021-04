Over 100.000 russere ved grensen – konflikt er bare en «gnist» unna

Situasjonen i Ukraina og EUs anspente forhold til Russland var et hovedtema da unionens utenriksministre møttes til et uformelt videomøte mandag. Her felte utenrikssjef Josep Borrell en dyster dom over situasjonen.

Særlig fremhevet han ansamlingen av russiske styrker ved grensen til Ukraina, hvor det blant annet er reist feltsykehus den siste tiden.

– Det er den største ansamlingen av russiske styrker ved den ukrainske grensen noensinne. Det er åpenbart grunn til å være bekymret når noen ansamler så mange styrker, sa Borell.

100.000 soldater

EU anslår at det er over 100.000 russiske soldater ved grensen, og Borell påpekte at jo flere styrker som er samlet på et sted, jo større er sjansen for at situasjonen eskalerer på kort varsel.

– En gnist kan komme når som helst, advarte utenrikssjefen.

Over 14.000 mennesker har mistet livet i den syv år lange konflikten mellom ukrainske og russiske styrker øst i Ukraina, som startet da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. EU har hele tiden fordømt russernes handlinger, men har ikke evnet å gjøre noe med det.

Ingen nye sanksjoner

Mens EU lover å stå samlet bak Ukrainia, har de foreløpig ingen planer om å innføre nye sanksjoner mot Russland.

– På nåværende tidspunkt er det ikke planlagt ytterligere sanksjoner, fortalte Borell under videomøtet.

Heller enn å true Russland med sanksjoner, ønsker EU nå å legge diplomatisk press på stormakten.

– Moskva må skifte retning fra provokasjon til samarbeid, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas. Han får støtte fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som tar til orde for å tegne opp «tydelige grenser» russerne ikke kan krysse.

– Forholdet til Russland forbedrer seg ikke, snarere tvert imot, spenningen øker på flere fronter, konkluderte Borrell.