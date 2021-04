Setter inn Nasjonalgarden og erklærer unntakstilstand

Mandag kveld holdt forsvaret og aktoratet sine sluttinnlegg i rettssaken mot eks-politimannen Derek Chauvin. Nå er det opp til de tolv jurymedlemmene å avgjøre hans skjebne, og i Minneapolis holder man pusten i påvente av konklusjonen.

Rettslokalet har de siste dagene vært omringet av piggtråd og midlertidige sperringer i frykt for nye opptøyer. Samtidig er et uvanlig stort oppbud av politibetjenter og soldater fra nasjonalgarden synlig i gatene.

Store folkemengder tok til gatene i Minneapois mandag kveld. Foto: John Minchillo/AP Photo

Kort tid etter at retten ble hevet mandag, strømmet folk til gatene i Minneapolis. I fjor førte George Floyds død til demonstrasjoner over hele USA, og nå innfører en rekke byer ekstra sikkerhetstiltak i frykt for nye opptøyer.

Unntakstilstand

– Hans skjebne vil avgjøres av juryen, vi vil avgjøre vår egen skjebne i denne delstaten, sier Minnesotas guvernør Tim Walz kort tid etter at juryen begynte arbeidet.

Walz velger å erklære «unntakstilstand i fredstid». Dette gjelder særlig for sentrum i Minneapolis. Walz lover at demonstrantene skal ha lov til å ytre sin mening, men ber samtidig om hjelp for å unngå at fjorårets scener gjentar seg.

– Mens verden venter på dommen i rettssaken mot Derek Chauvin, trenger vi hjelp til å beskytte ytringsfriheten til fredelige demonstranter, samtidig som vi ivaretar offentlig sikkerhet, sier guvernøren i en uttalelse gjengitt av CNN.

Guvernør Tim Walz holdt en ekstraordinær pressekonferanse mandag. Foto: Stephen Maturen/AFP

Walz benytter anledningen til å takke delstatene Ohio og Nebraska, som har sendt politibetjenter til Minnesota for å bistå i oppdraget.

Nasjonalgarden tas i bruk

Også i hovedstaden Washington, D.C. tar man grep i påvente av juryens avgjørelse. D.C. var åsted for omfattende demonstrasjoner og opptøyer i fjor sommer, og byen er fortsatt preget av den dødelige kongresstormingen 6. januar.

Sent mandag kveld bekrefter det amerikanske forsvaret at de sender inn 250 medlemmer fra Nasjonalgarden til å bistå med vaktholdet av byen.

Nasjonalgarden har satt sitt preg på Washington, D.C. denne våren. Nå settes det inn nye styrker i hovedstaden. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo

Nasjonalgarden er også kalt inn i Illinois, hvor byen Chicago er i høyspenn. Videoopptaket av en 13 år gammel ubevæpnet gutt som ble skutt av politiet satt sinnene i kok forrige uke, og byen får nå hjelp fra 125 soldater til å håndtere demonstrasjonene.

– Det er viktig at de som ønsker å demonstrere fredelig mot systematisk rasisme og urettferdighet kan få lov til å gjøre dette. Medlemmer av Nasjonalgarden og delstatspolitiet vil støtte Chicagos innsats for å beskytte rettighetene til fredelige demonstranter og holde familiene våre trygge, sier guvernør J.B. Pritzker i en uttalelse.

– Stol på egne øyne

Rettssaken har pågått siden slutten av mars i byen der den fatale pågripelsen skjedde for snart elleve måneder siden. Floyd ble pågrepet fordi en butikkansatt mente han hadde brukt en falsk 20-dollarseddel like før.

På rettssakens siste dag var det kun sluttinnleggene som gjensto. Først ute var aktor Steve Schleicher.

– Denne saken er nøyaktig hva dere trodde det var da dere så videoen for første gang. Dere kan tro deres egne øyne, sa Schleicher.

– George Floyd tryglet helt til han ikke lenger kunne snakke. Alt som trengtes, var litt medfølelse, og det ble det ikke vist noe av den dagen, sa han videre.

Forsvarer Eric Nelson ba om at Derek Chauvin frifinnes i sin sluttprosedyre. Foto: Jane Rosenberg/REUTERS

Deretter kom turen til Chauvins forsvarer, Eric Nelson, som argumenterte for at Chauvin handlet rimelig gitt omstendighetene. Han hevdet at hans klient så etter tegn på opphisset delirium, noe som ifølge Nelson betyr at Chauvin handlet ut fra et politifaglig perspektiv.

Blant de viktigste stridspunktene under rettssaken har vært hvorvidt Floyd døde ene og alene av presset mot halsen, eller om det kan ha vært andre medvirkende årsaker, som bruk av rusmidler og hjerteproblemer.