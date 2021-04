Forsvaret raser mot demokratens uttalelse – får støtte fra dommeren

Under sluttinnlegget forsøkte Derek Chauvins forsvarere å få hele rettssaken forkastet. Dommeren mener forsvaret kan ha et poeng.

Mandag holdt både aktoratet og forsvaret sine sluttinnlegg i den tre uker lange rettssaken mot den tidligere politimannen Derek Chauvin.

Mens begge partene i stor grad gjentok poeng man har hørt før, kom også forsvaret med et oppsiktsvekkende krav: de ville forkaste hele rettssaken.

Årsaken er mediedekningen av rettssaken, med særlig fokus på uttalelsene til kongresskvinnen Maxine Waters.

– Bli i gatene

Lørdag kveld gikk demokraten hardt ut og oppfordret demonstrantene til å «bli i gatene» og «bli mer konfronterende» dersom Chauvin frifinnes for drapet på George Floyd.

Waters oppholdt seg da i Brooklyn Center i Minnesota, hvor hun ønsket å delta i demonstrasjonene som har oppstått i kjølvannet av politidrapet på Daunte Wright.

Maxine Waters sine uttalelser under en demonstrasjon i Brooklyn Center har fått flere til å reagere. Foto: Octavio Jones/REUTERS

– Vi ønsker at han blir funnet skyldig og vi vil se om alle diskusjonene som har funnet sted etter hva som skjedde med George Floyd faktisk betyr noe. Om ingenting skjer, så vet vi at vi ikke bare må bli værende i gatene, men vi må kjempe for rettferdighet, sa Waters ifølge CNN.

En rekke republikanere gikk raskt ut og fordømte uttalelsene, og noen anklaget demokraten for å oppfordre til vold. Mandag slutter Chauvins forsvarere seg til kritikken av Waters, og mener uttalelsen representerer en «trussel» mot juryens evne til å fatte en rettferdig avgjørelse. Derfor krevde de en såkalt «mistrial», altså at rettssaken forkastes.

Ankegrunnlag

Dommeren i saken, Peter Cahill, erkjenner at forsvaret har et poeng.

– Jeg skulle ønske at folkevalgte ville slutte å snakke om denne saken, særlig på en måte som ikke respekterer rettsstaten eller den dømmende makt, sier Cahill under rettssaken mandag.

Dommer Peter Cahill kritiserer kongressrepresentantenes uttalelser Foto: REUTERS

Cahill mener derimot ikke at Waters sine kommentarer er så ille at saken bør forkastes. Han utelukker likevel ikke at de kan få konsekvenser for utfallet av rettssaken:

– Jeg er enig med deg i at Waters kan ha gitt forsvaret et ankegrunnlag som kan føre til at hele denne rettssaken omgjøres, sier Cahill til forsvaret.

Juryen overtar

Etter at både forsvaret og aktoratet fullførte sine sluttinnlegg, hviler Derek Chauvins skjebne nå i juryens hender. De tolv utvalgte medlemmene begynte sonderingen sent mandag kveld, og må komme til en enstemmig konklusjon om den tiltalte skal dømmes.

– Dere må være helt rettferdige, sa dommer Cahill da han ga juryen de siste instruksjonene mandag.

Dersom Chauvin skulle frifinnes, fryktes det voldsomme demonstrasjoner over hele USA. I Minneapolis, hvor rettssaken holdes, er det et omfattende sikkerhetsoppbud i påvente av dommen.

Demonstrerer uansett utfall

Allerede mandag kveld har demonstranter samlet seg i gatene, hvor de foreløpig marsjerer fredelig i støtte for George Floyd og andre ofre for politivold.

Allerede mandag kveld hadde demonstranter samlet seg i Minneapolis. Foto: John Minchillo/AP Photo

Rettsbygget er gjerdet inn med høye gjerder og piggtråd de siste dagene av rettssaken. Store politistyrker får bistand fra den amerikanske nasjonalgarden i vaktholdet.

Selve domsavsigelsen er ventet å kunne føre til store demonstrasjoner, uavhengig av utfallet. Ifølge BBC planlegger demonstrantene å marsjere også om Chauvin blir funnet skyldig, men da i en «seiersmarsj».

To politidrap har nylig utløst nye opptøyer, og en nervøs by forbereder seg nå på hva som kan skje om Chauvin ikke blir dømt.