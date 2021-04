Klopp i strupen på Gary Neville: – Burde vært forbudt for ham å prate om det

Tidligere Manchester United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville har aldri vært en populær mann blant Liverpool-fansen.

Søndag gjorde han et poeng ut av at Liverpool er en av grunnleggerne av den utskjelte Superligaen, til tross for at den berømte klubbhymnen deres, You'll Never Walk Alone, handler om solidaritet og fellesskap.

Dermed har han også tirret på seg Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Klopp rasende på Neville

Etter 1-1-kampen mot Leeds tok nemlig Klopp et ramsalt oppgjør med Neville og hans uttalelser.

– Jeg liker ikke måten folk nå prater om Liverpool på. Jeg tar ansvar for alt som skjer på banen. Men dette kan vi ikke gjøre noe med. Da vi kom hit ropte supporterne etter oss, og folk ropte etter oss da vi gikk i byen i dag. Dere må alle være litt forsiktige. Vi er mennesker, vi også, og vi har visst om dette siden i går, slik som alle andre. Det er en følelsesladd situasjon, sa Klopp til Sky Sports før han fortsatte:

– At Gary Neville prater om You'll Never Walk Alone, burde vært forbudt. Vi har all rett til å synge vår hymne. Det er vår hymne, ikke hans, og han forstår den ikke uansett. Det er ikke rettferdig.

– Gary Neville befinner seg selv der det er mest penger. Han var i Manchester United da det var mest penger der. Han er i Sky hvor det er mest penger nå. Ikke glem at vi ikke har noe med dette å gjøre. Det er virkelig ikke greit, sa en svært oppjaget Klopp til Sky Sports etter kampslutt.

Neville forsvarer seg: – Jeg lever i hodet hans

Neville har senere svart på tiraden til Klopp.

– Hvorfor er ikke det rettferdig? Jeg har delt ut mange fornærmelser i retning Liverpool gjennom årene. Gårsdagen handlet ingenting om å fornærme Liverpool som fotballklubb. Jeg forstår ikke hvorfor jeg bor i hodet hans, sier Neville.

– Gårsdagen var en lidenskapelig bønn fra meg om å beskytte fotballen i dette landet. Jeg er mest skuffet over Manchester United og Liverpool, og jeg føler at jeg har gitt dem begge like mye kritikk.

Klopp forsvarte også de amerikanske eierne som har fått mye kritikk etter at nyheten sprakk.

– Jeg har jobbet med eierne i seks år. De er gode folk. De er fornuftige og seriøse folk. De gjør ikke ting uten å tenke seg om. De kommer til å prøve å forklare meg avgjørelsen. Jeg vet ikke om jeg vil forstå den, men det er uansett ikke min avgjørelse. Jeg er en ansatt. Jeg er en fotballtrener.

Neville mener imidlertid at de samme eierne har kastet Klopp til ulvene.

– Han er blitt latt i stikken av eierne sine. Eierne hans har kastet ham under bussen. Vi er faktisk på samme lag her, men faktum er at han ikke kan si det han ønsker å si, men det kan jeg.