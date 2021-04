Profilen utfordrer Solskjær: – Du kan stoppe dette

Sky Sports-ekspert Gary Neville mener klubber og managere kan sette en stopper for Superliga-planene.

Sky Sports-ekspert Gary Neville er i harnisk over de omstridte Superliga-planene til tolv av klodens største klubber.

Nå kommer han med en klar oppfordring til de han mener har størst mulighet til å sørge for at det ikke skjer en forandring som vil endre fotballen for alltid. I den ligger det en klar beskjed til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg kan ikke sitte her og si at spillerne i Liverpool og Manchester United skal streike. Det ville ikke vært riktig. Men gutter, om dere har det i dere, kan dere stoppe dette. Dere kan stoppe dette. Jürgen Klopp kan stoppe dette, han er en mann med integritet. Ole Gunnar Solskjær kan stoppe dette, han er en mann med integritet. De kan alle bidra til å stoppe det. Vi må alle komme sammen nå. Det er et angrep fra seks rike familier på integriteten til nasjonalsporten vår, og det er nødt til å stoppes, bønnfaller den tidligere Manchester United-spilleren til Sky Sports.

United-spillerne i krisemøte

Og mye tyder på at ikke alt er rosenrødt i Manchester. Ifølge Daily Mail skal spillerne ha vært rasende etter å fått høre om Superliga-planene via media.

Avisen skriver at spillerne mente Solskjær ble kastet under bussen da han måtte svare for seg etter 3-1-seieren mot Burnley søndag.

Mandag ble det holdt et krisemøte via Zoom, der United-sjef Ed Woodward måtte svare for seg.

– Woodward forsøkte å blidgjøre dem, men responsen var i beste fall lunken. Det har ikke blitt godt mottatt av mange av dem, sier en insider til avisen.

Detaljen som sørget for bekymring

Gary Neville raste mot planene allerede på søndag, da han leverte en tirade som gikk sin seiersgang i sosiale medier. Men da han gikk og la seg, hadde han fortsatt et håp om at det ikke ville bli så ille som han trodde.

Men mens han fikk skjønnhetssøvnen, publiserte Superliga-klubbene det Neville mener er en styggedom.

I den offisielle meldingen fra Superliga-klubbene, var det spesielt én detalj som virkelig gjorde han bekymret.

– Jeg håpte de ville tenke seg om. Da jeg våknet, så pressemeldingen og den hadde Joel Glazers navn på seg, tenkte jeg «dette er et problem. Et stort problem.» Han setter ikke navnet sitt på noe, den mannen. Han er intelligent og han vet hva han vil ha. Dette er alvorlig. Han gir seg ikke. Når han har satt navnet sitt på det, vil han forsøke tvinge det gjennom. De har vært gjennom et helvete i Manchester United de første årene. De har stått gjennom det, og de bryr seg ikke. Da jeg så navnet hans på det ble jeg veldig bekymret, sier Neville.

Han avskyr tanken på et lukket fotballmonopol, der kun en invitert elite får delta.

– Vi vet at Manchester United har mer penger. Vi vet Liverpool har mer penger. Vi vet Arsenal har mer penger. Det kan vi leve med. Det vil alltid være klubber som har mer penger. Men de kan bli slått av Sheffield United eller spille uavgjort mot Fulham. De forsøker å ta det vekk, for å forsøke å skape franchise-fotball. Det kan aldri skje, mener Neville.

– Føler meg medskyldig

Sky Sports-eksperten tar selvkritikk for sin egen behandling av Manchester Uniteds mektige eiere.

– Jeg føler med medskyldig. Jeg har stort sett holdt tyst om Glazer-familien opp gjennom årene, sier han.

– Jeg tror på det frie markedet, og jeg har alltid tenkt på hva som er svaret på Glazers? Hvem tar dem ut? Russland? Kina? Statlige penger? Jeg har holdt kjeft fordi det fortsatt er Manchester United, jeg kan fortsatt gå og se guttene spille, jeg kan være glad eller trist, jeg kan fortsatt se fotball i dette landet. Om de tar ut utbytte kan jeg leve med det, så vidt, men jeg kan ikke leve med et angrep på hver eneste fotballfan i dette landet. De har gått over streken. De er plyndrere, og de må sparkes ut av denne klubben og dette landet, freser Neville.