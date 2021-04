FHI advarer om falsk helseundersøkelse

– Instituttet har ikke sendt ut en slik undersøkelse, og vi anbefaler at mottakere ikke klikker på lenkene, advarer FHI.

Folkehelseinstituttet har blitt varslet om at det er sendt ut falske e-poster som kan se ut som om de er en undersøkelse fra FHI.

– Instituttet har ikke sendt ut en slik undersøkelse, og vi anbefaler at mottakere ikke klikker på lenkene. Takk til dere som har varslet oss om dette slik at vi fikk undersøkt saken og får gått ut og advart mot å åpne epostene og klikke på lenkene, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i en pressemelding.

Helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet har undersøkt saken, og det viser seg at dette er svindel der mottaker bes om å åpne en lenke med en falsk spørreundersøkelse.

Undersøkelsen ender med en premie som tilsynelatende er gratis og kun koster frakt, men som deretter fører til at man blir trukket et større beløp, skriver FHI.

Folkehelseinstituttet sier at avsenderen har kopiert FHIs grafiske profil. I avsenderfeltet i eposten står det Folkehelseinstituttet, men det er brukt flere ulike epostadresser som ikke er fra instituttet.

I pressemeldingen understreker FHI at de jevnlig gjennomfører helseundersøkelser, men at det da tydelig fremgår at det er instituttet som er avsender, og med lenker til informasjon om undersøkelsen på deres hjemmesider.