Politiet stoppet russen: – Aktiviteter utenom det akseptable

Det melder Nordland politidistrikt på Twitter, mandag kveld.

– Politiet har vært i kontakt med russ (av flere forskjellige farger) som tok russeaktivitetene litt lenger enn nødvendig. Egg og «kidnapping» involvert, står det i meldingen.

Politiet besluttet derfor å stanse aktivitetene.

– Etter at politiet gjennomførte en samtale med de aktuelle personene får vi håpe at aktiviteten holder seg innenfor det akseptable, står det i meldingen.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt Kjetil Kaalas sier til TV 2 at det ikke er snakk om alvorlige hendelser.

– Problemet er at lokalt politi over tid har opplevd at russeaktivitetene har utartet seg, og politiet kom i dag over en aktivitet som ikke er ønskelig, sier Kaalas.