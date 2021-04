Liverpool kastet bort seieren like før slutt

Leeds-Liverpool 1-1

Sadio Mané scoret sitt første mål i Premier League siden januar og så lenge ut til å bli matchvinner for Liverpool mot Leeds.

Men det holdt kun til ett poeng. For like før slutt dukket Diego Llorente opp og stanget inn et svært fortjent utligningsmål for vertene.

For selv om Liverpool var best før pause hadde Leeds brent en rekke feite muligheter tidligere i andre omgang, men Alisson storspilte mellom stengene.

– Det var fortjent at Leeds fikk målet sitt, men jeg trodde at Liverpool skulle holde unna. Dette var ganske surt for dem, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Leeds var det klart beste laget i andre omgang, sier kollega Jesper Mathisen.

1-1-resultatet gjør at Liverpool blir liggende på 6. plass, to poeng bak West Ham på 4. plass. Dermed har har Liverpool en jobb å gjøre skal de kvalifisere seg til Champions League neste sesong – spørsmålet er dog om det i det hele tatt er noe de ønsker.

For det er ikke til å legge skjul på at nyheten om at Liverpool er en av grunnleggerne av den nye Superligaen, fullstendig overskygget det som skjedde ute på gressmatten på Elland Road mandag kveld.

Leeds varmet opp i trøyer hvor budskapet var at fotball er for fansen og at å spille i Champions League er noe man må fortjene. Noen hadde også lagt frem de samme trøyene i Liverpool-garderoben, noe Jürgen Klopp ikke var imponert over.

Tyskeren fortalte også før kampen at han ikke har endret mening siden 2019 da han uttalte at han var imot planene om en Superliga.

– Jeg har ikke endret mening siden den gang. Jeg hørte om det for første gang i går mens jeg prøvde å forberede meg til en vanskelig kamp mot Leeds. Vi har fått litt informasjon. Ikke mye, for å være ærlig. Det er ikke lett. Folk er misfornøyde, og det kan jeg forstå, sa Klopp.