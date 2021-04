Tottenham-stjernene takker Mourinho: – Jeg har ikke ord

Seks dager før laget skal spille finale i ligacupen valgte Tottenham å skille lag med José Mourinho. Slutt var det også for resten av portugiserens trenerstab.

Etter at nyheten ble gjort kjent og bekreftet av klubben mandag var måltyven Harry Kane raskt ute med å poste en hilsen til den sparkede manageren.

– Takk for alt, Sjef. Det er en fornøyelse å ha jobbet sammen. Jeg ønsker deg alt det beste i det neste kapittelet, skrev spissen.

Sørkoreanske Son la ut sin hyllest på Instagram.

– Jeg har ikke ord for å beskrive hvordan jeg føler meg, det har vært en fornøyelse å jobbe med deg. Jeg er lei meg for at ting ikke fungerte og virkelig takknemlig for tiden vi har hatt sammen, skrev han.

TAKKER MOURINHO: Harry Kane og Son Heung-min takker sin tidligere manager. Foto: Julian Finney

86 kamper

Tottenham ligger på 7. plass i Premier League og risikerer å gå glipp av mesterligafotball også neste sesong. Klubben er i tillegg ute av europaligaen og FA-cupen, men skal spille finale i ligacupen mot Manchester City kommende helg.

Klubben opplyser at Ryan Mason leder laget i tiden som kommer, og at en ytterligere oppdatering vil komme.

– José og staben hans har vært med oss gjennom en av de mest utfordrende periodene som klubb. Han er profesjonell og har opptrådt svært solid under pandemien, sa styreleder Daniel Levy i en uttalelse der han også takket Mourinho for hans bidrag.

Mourinho stopper på 86 kamper på benken i Tottenham. I de seks foregående jobbene har han ledet klubber fra 108 til 178 ganger. Real Madrid (2010–2013) er der det ble flest kamper.



Siste tittel med United

Det vakte reaksjoner da Mourinho erstattet supporteryndlingen Mauricio Pochettino som Spurs-manager i november 2019. Portugiseren hadde da vært arbeidsledig i et snaut år etter å ha fått sparken i Manchester United. Der ble han erstattet av Ole Gunnar Solskjær.

Mourinhos forrige tittel kom med United i europaligaen i 2017. Tottenham er den eneste klubben han har trent som ikke har vunnet en tittel.

Tottenham spiller seriekamp hjemme mot Southampton onsdag.

