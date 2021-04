Ektepar med unikt gullfunn i Bergen

Det unike gullfunnet ble gjort under et gravearbeid i forbindelse med arkeologiske registreringer knyttet til planene om ny E16 mellom Arna og Stanghelle på Espeland i Bergen kommune.

Gravearbeidet ble imidlertid brått stoppet opp da det glitret i jordkanten.

– Du tenker at det er gull, men tror likevel ikke helt på det. Det måtte tre mann til før vi turte å slippe jubelen løs, sier arkeolog Isabel Furesund Berge til Vestland fylkeskommune.

Saken ble først omtalt av NRK.

– Helt utrolig funn

Ifølge fylkeskommunen har gullfunnet en totaltvekt på 155,9 gram og er satt sammen av syv ulike ringer festet til en stor oval løkkeformet ring.

– Det er et helt utrolig funn og litt av en start på årets feltsesong for arkeologene våre. Universitetsmuseet daterer slike ringer til eldre jernalder og mellom år 200 og 550 etter vår tidsregning, sier David Aasen Sandved, seksjonssjef for kulturarv i Vestland fylkeskommune.

Funnet ble gjort onsdag i forrige uke, men arkeologene var nødt til å holde det hemmelig frem til mandag morgen.

– Det er utrolig stort, og karrieren kan bare gå nedover herfra. Det har vært utrolig vanskelig å ikke dele det i sosiale medier i helga, for dette er veldig stort å være med på. Det er spesielt å være den første som ser det og graver det frem, sier arkeolog Lars Jølle Berge.

Offer til gudene

Ifølge Universitetet i Bergen kan gullringene være et skattefunn gravd ned i forbindelse med ufredstider.

Arkeologene mener at selve funnsammenhengen fra Espeland synnsynliggjør at gullringene er lagt ned som et offer til gudene, og at steinen ved kilden har vært et hellig sted.

– Fra Norge er det kjent om lag 150 små og store gullfunn fra eldre jernalder av denne typen. Funnet fra Espeland er i denne sammenhengen viktig da det er i motsetning til de fleste andre funn av denne typen er påvist i forbindelse med en arkeologisk undersøkelse, sier seksjonssjef for universitetsmuseet i Bergen Morten Ramstad i en pressemelding.

Funnet innebærer at man har langt mer informasjon om funnsammenhengen enn man vanligvis har.

– Funnet vil derfor utvilsomt bidra med ny kunnskap om samfunnsforhold, nedleggelser og kult i eldre jernalder i Norge, sier Ramstad videre.