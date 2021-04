Erna Solberg om superligaen: – Det kommer til ødelegge

Statsministeren kommenterer planene etter dagens høring om Bergen Engines-saken.

Natt til mandag ble det kjent at 12 europeiske fotballklubber, blant dem Manchester United, Liverpool, Real Madrid og Barcelona, har inngått en avtale om å danne en superliga som vil bestå av 12 faste klubber.

Den nye turneringen skal sikre 20 klubber større inntekter enn hva de får inn gjennom Champions League og Europa League.

– Real Madrid er på feil lag nå

Initiativet har blitt nedsablet av fans og tilhengere i hele bransjen. Nå melder Norges statsminister seg på.

– Jeg tenker at dette er feil vei å gå for fotballen. Det er helt sikkert kommersielt lønnsomt, det er helt sikkert interessant for mange som ønsker å annonsere, men det å lage en lukket liga for de store kommer til å ødelegge for mange fans, sier Solberg til TV 2.

Den nye ligaen vil gi 12 klubber faste plasser. Det betyr at de vil slippe å kvalifisere seg, og de slipper risikoen med å rykke ned. Solberg mener man mister noe av magien med fotball om man ikke har et system der underdog-lagene også kan være med å slåss med de store.

– Noe av det flotte er jo å se disse lagene som møter de store i en internasjonal konkurranse og kanskje har et håp om å slå de innimellom. Det er jo det som gir oss et håp om at dette ikke bare handler om penger. Dette kommer de til å ødelegge, og det er en dårlig ide. Jeg håper det blir lagt på is.

– Har du håpet at Brann en gang i fremtiden skulle kunne møte noen av de store?

– Jeg er Brann-tilhenger og Real Madrid-fan. Jeg synes Real Madrid er på feil lag nå, sier Solberg.

Trues med utestengelse

Kampen om fotballens fremtid er tilsynelatende bare så vidt i gang. Nå truer de internasjonale fotballforbundene FIFA og UEFA med og utestenge klubber og lag som deltar i superliga-initiativet.

President Aleksander Čeferin i UEFA, generalsekretær Theodore Theodoridis og hans assistent Giorgio Marchetti holdt mandag en digital pressekonferanse. Der fikk bare utvalgte redaksjoner tilgang. Planen var å slippe nyheter rundt europacupene.

– Alle skal kunne kvalifisere seg til våre turneringer. Det skal ikke bare være for en liten eksklusiv grådig gruppe. UEFA og fotballverdenen står sammen mot de klubbene som bare er drevet av grådighet. Dette er kyniske planer, sa Čeferin med klar adresse til Superligaen.

– Spillerne som deltar i den mulige nye serien, vil bli utelukket fra EM og VM.