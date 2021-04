Klopp langer ut mot Leeds etter drakt-stunt: – Det er en vits

Se Klopps utblåsning i videovinduet øverst.

Det er steile fronter mellom klubbene i England etter at planene om en ny Superliga ble lansert.

Leeds varmet opp før kampen mot Liverpool i t-skjorter med budskapet: «Champions League. Fortjén det. Fotball er for fansen.»

Klopp ikke imponert

En irritert Klopp fortalte også at noen hadde lagt frem drakter i Liverpool-garderoben. De vil imidlertid ikke Liverpool bruke.

– Jeg har hørt allerede at det er oppvarmingstrøyer eller hva det nå er for noe. Vi kommer ikke til å bruke dem, for vi kan ikke. Men hvis noen tror at de må minne oss på at man må fortjene å spille i Mesterligaen, så er det en vits. Det er en skikkelig vits og det gjør meg sint.

– De la dem i garderoben vår. Hvis det var en Leeds-idé, så tusen takk skal dere ha. Ingen trenger å påminne oss om det. Kanskje de bør minne seg selv på det, sier Liverpool-manageren til Sky Sports i et intervju du kan se øverst.

Liverpool er en av tolv klubber som står bak planene om en flunkende ny Superliga som vil ta luven av Champions League og gi enorme inntekter til lagene som er innenfor – og øke deres forsprang til lagene som står utenfor.

Klopp: – Forstår at folk er misfornøyde

I 2019 uttalte Klopp at han var imot planene om en Superliga. Det hevder han at han fortsatt er.

– Jeg har ikke endret mening siden den gang. Jeg hørte om det for første gang i går mens jeg prøvde å forberede meg til en vanskelig kamp mot Leeds. Vi har fått litt informasjon. Ikke mye, for å være ærlig. Det er vanskelig. Folk er misfornøyde, og det kan jeg forstå, sier Klopp til Sky Sports.

Tyskeren fortalte også at verken han eller spillerne var blitt informert om planene i forkant.

– Vi var ikke involverte i noen del av prosessen. Verken meg eller spillerne. Vi visste ikke om det. Nå må vi vente og se.